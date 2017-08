Viven en penumbras desde hace 3 meses en Tierra Nueva

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Alrededor de tres meses es lo que llevan apagadas unas lámparas de alumbrado público ubicadas en Acantilados Poniente entre Acantilados Sur y Acantilados Norte en la colonia Tierra Nueva, donde vecinos buscan una solución al problema.



"Son como cuatro lámparas las que no tienen luz", comentó Miguel Ángel Quijada, vecino del lugar, quien aseguró que el cableado de las lámparas supuestamente fue robado.



"Ese problema ya tiene un rato así y es que pues no hay luz porque al parecer se robaron el cableado de los focos, en año y medio ya han arreglado dos veces, pero es por lo mismo que se llevan los cables", aseguró.



A pesar de llevar tiempo con el problema, Miguel Ángel afirmó que no se han presentado problemas mayores, pero necesitan la reparación del alumbrado lo más pronto posible.



"Lo bueno que hasta ahorita no ha habido robos ni asaltos, pero sí queremos que vuelvan a poner el cableado para que haya más luz porque si lo necesitamos", añadió.



Ante la situación el vecino afectado solicitó a las autoridades correspondientes acudir a resolver el problema, además de poner más vigilancia para evitar el robo del cableado de las lámparas.