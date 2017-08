Inicia en 10 días reparación de rampa en Bahía de Kino

HERMOSILLO, Sonora(GH)

En un lapso de 10 días iniciará la modificación de la rampa para embarcaciones de Bahía de Kino, informó el subsecretario de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura (Sagarhpa).



Marco Antonio Ross Guerrero indicó que por la manera en la que se construyó la obra es necesario hacer una modificación que consiste en una ampliación de al menos 10 metros de profundidad para que se pueda utilizar en marea baja.



Señaló que la Sagarhpa trabaja de manera coordinada con la Comisión Nacional de Pesca (Conapesca) para definir la manera en la que se obtendrán los recursos para la modificación de la rampa.



Aseguró que hay disposición de la comunidad norteamericana radicada en Bahía de Kino en participar de manera económica en la ampliación de la obra que servirá como complemento.



"Si bien es cierto que la rampa tenía unas especificaciones de Conapesca es necesario aumentar el tamaño porque ha ocasionado expresiones de inconformidad por parte de los pescadores de la región", expuso el subsecretario de la Sagarhpa.



ACTIVIDAD LIMITADA



Por la manera en la que se reconstruyó la rampa este año luego de que fue derribada en 2014 por la tormenta "Odile", Ross Guerrero especificó que la actividad pesquera está limitada a que se lleve a cabo sólo en marea alta.



Agregó que a pesar de que se trata de una obra realizada con recursos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) y que en teoría no se puede modificar, ya están avanzadas las gestiones para hacer la ampliación de la rampa que beneficiará a los pescadores.



A principios de mayo la compañía veracruzana R2 Gerencia de Proyectos inició la obra de la pendiente y se entregó a inicios de julio, como responsable del proyecto estuvo Rabindranarth López Rivas, ingeniero enviado por la empresa.



En el lugar pescadores ribereños locales, habitantes y turistas que botan sus yates y pangas, señalaron que no quedó bien construida tras argumentar que no les permite tirar sus barcas al agua sin que resulten con daños.



Al finalizar la construcción personal dedicado a la pesca comentaron que nunca se les avisó o pidió alguna opinión sobre las especificaciones que ellos requerían para la rampa, ni de parte de la Conapesca, ni del encargado de la obra por parte de la empresa constructora.