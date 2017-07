Entran aguas negras a cuatro viviendas

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Un total de cuatro viviendas de la colonia Palo Verde se vieron afectadas por un colapso de la red de drenaje que se registró en la madrugada de ayer y una de ellas fue inundada por completo por las aguas negras que brotaron de la tubería de la casa.



Consternados y molestos por la situación, vecinos de la calle Juan José García, externaron que ya se había presentado una situación similar en el sector, pero no de esa magnitud, por lo que piden a las autoridades que solucionen el problema definitivamente.



La vivienda de Raquel Fimbres fue la más afectada de las cuatro, ya que las aguas residuales invadieron su hogar por completo, incluyendo el patio frontal y trasero, en el que se encontraba una camioneta a la que también le entró agua de drenaje.



"Cuando me levanté eran como las 05:00 porque tenía cita en el hospital y vi que estaba toda la casa inundada, y vi en los baños que estaba saliendo el agua como fuente y abrí la puerta del patio y se metió toda el agua, ya vi que el agua llegaba hasta arriba de la puerta", dijo.



El agua llegaba arriba de los tobillos, agregó, se remojaron todos los muebles a una altura de aproximadamente 20 centímetros.



Eran alrededor de las 10:00 horas de ayer y el agua seguía brotando en el patio de la casa de Raquel, quien tuvo que destruir una barda de protección que está en un pasillo que conecta a la calle para desaguar el drenaje.



"No sé si el motor del carro también se descompuso, porque el agua llegó hasta los asientos, ahora la pregunta es quién nos va a pagar los daños, porque yo vendo productos y todo se me echó a perder, los muebles, todo", exclamó.



Teresita Álvarez Miranda, otra de las perjudicadas, platicó que su patio también se inundó con aguas negras y asegura que cada vez que llueve sufren de inundaciones.



"Eso del drenaje es la primera vez que pasa, pero siempre en los tiempos de lluvia nos inundamos la vecina y yo; esto ya lo reportó el vecino, pero no han venido, yo trabajo enseguida y está todo encharcado", indicó.



Los vecinos destacaron que su temor principal es adquirir alguna enfermedad y soportar los olores fétidos, por lo que piden a las autoridades el apoyo urgente en cuanto a limpieza y fumigación en las casas afectadas.