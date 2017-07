Emprenderán acciones legales por aumento a tarifa de transporte

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Vigilantes del Transporte y Sonora Ciudadana emprenderán acciones legales en contra de Sictuhsa, concesionarios, ISAF y el Consejo Ciudadano del Transporte por el aumento a la tarifa y el servicio que se presta.



Una acción colectiva en contra de Sictuhsa y los concesionarios por las condiciones del servicios y un amparo en contra del ISAF por no exigir se resolvieran las 125 observaciones al Consejo Ciudadano en la cuenta pública 2016, serían algunas medidas.



Alfonso López Villa, representante de Vigilantes del Transporte, presentó un análisis de cuánto sería la tarifa técnica con base al costo del diesel, la nómina de operadores y el servicio de las unidades donde la tarifa sería menor a 10 pesos.



En comparación a los 11.96 pesos aprobados por el Consejo Ciudadano de Transporte, López Villa exigió además que este consejo presente el plan operativo que se realizó para determinar la tarifa.



"Se toma el precio del diesel sin el IEPS, no se le hizo ninguna consideración a la tarifa para bajarla y beneficiar al usuario, se calculó al diesel al precio completo para hacer la tarifa más alta", explicó.



INCUMPLIMIENTOS



Cinthia Arcoamarillo Lohr, abogada de Sonora Ciudadana, explicó quela asociación apoyará a Vigilantes del Transporte para emprender legalmente en contra de Sictuhsa, además se analiza una denuncia penal en contra del Consejo Ciudadano del Transporte.



"El código federal de procedimientos civiles dice que los usuarios de servicios privados y públicos pueden emprender acciones colectivas cuando se sientan vulnerados", indicó la abogada.



Dijoque sería viable promover una acción colectiva.



unidades ni el encendido del aire, esta acción puede proceder, además indicó que la prórroga de 120 días para encender los aires no está de acuerdo a la ley.



"Estamos analizando si es viable proceder penalmente en contra del Consejo Ciudadano por uso indebido de sus facultades, se supone que tienen que realizar el ajuste de la tarifa técnico en base a estudios y no se pone en el dictamen ni el folio ni el oficio del plan operativo", explicó.



Arcoamarillo Lohr recalcó que ya existe un precedente en Mazatlán, Sinaloa donde ciudadanos promovieron una acción colectiva por el mal servicio del transporte y la corte lo aprobó, por lo que esperan que en este caso también proceda.



Se han registrado alrededor de 30 reportes de cobro de tarifa de 9 pesos en unidades sin aire acondicionado, informó el delegado del Transporte en Hermosillo.



Daniel Ocobachi Morales puntualizó que a pesar de que las denuncias ciudadanas han sido generalizadas contra los operadores del transporte urbano, las líneas 4 y 17 han generado más reportes.



Señaló que a la fecha ha sido imposible aplicar sanción a los choferes que hacen mal cobro de la tarifa diferenciada porque los reportes llegan incompletos a la Delegación del Transporte.



"Hasta ahorita no hemos podido aplicar multas porque los usuarios sólo nos reportan la línea, pero no nos precisan el número de unidad y la hora en que se hizo mal el cobro", detalló el delegado del Transporte.



Por exigir la tarifa de 9 pesos en una unidad que circula sin aire acondicionado, Ocobachi Morales indicó que se debe aplicar al operador una sanción económica de 300 pesos.



Recordó que en el periodo de prórroga para que los concesionarios cumplan con las especificaciones que dicta la norma de calidad 001-CCT-2017, se estableció que sólo los camiones con aire acondicionado encendido pueden cobrar pasaje en 9 pesos.