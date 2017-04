Gozan de los atractivos que tiene Bahía de Kino

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Desde pasearse en botes, bananas, degustar una buena comida o divertirse en las diversas actividades de la playa, son los distintos atractivos que han podido disfrutar los miles de visitantes que se han trasladado a Bahía de Kino.



Algunos turistas platicaron que desde las 7:00 horas de ayer empezaron a llegar más visitantes, quienes en su mayoría provienen de Hermosillo, San Pedro El Saucito, algunos municipios de la sierra, y de otros estados como Chihuahua y Baja California.



Uno de los atractivos principales han sido las actividades que el Ayuntamiento en coordinación con otras dependencias, como el Instituto Hermosillense de la Juventud y el Instituto del Deporte, implementaron en las áreas de mayor presencia.



En el área de palapas frente al "Domo", desde el jueves hasta hoy, a partir de las 10:00 horas se han estado realizando distintas actividades como volibol playero, jalón de cuerda y concurso de castillos de arena.



La atracción que ha llamado más la atención en los vacacionistas ha sido el tobogán inflable de alrededor de 10 metros de altura, donde pueden resbalarse todas las personas que midan más de 1.20 metros de alto.



Existen también cuatro áreas de regaderas para los que quieran acampar o los que desde el jueves se instalaron en algunos puntos de la localidad y que para muchos se ha convertido en tradición familiar.



Roberto Gortarez, residente de Hermosillo, platicó que desde hace 35 años, en compañía de su familia, cada temporada de Semana Santa visita Bahía de Kino y se quedan algunos días.



"Traemos todo listo, compramos comida, nos venimos toda la familia, ahorita venimos tres familias juntas, tengo 35 años viniendo todas las Semanas Santas y pues hemos estado muy a gusto, yo creo que mañana (sábado) nos vamos", dijo.



El hermosillense destacó que a comparación con años anteriores, la multitud en la zona turística no se ha hecho tan presente, pero considera que es mejor así, ya que no se hace tanto desastre y se vive un ambiente 100% familiar.



Erika Lizeth Bustamante, otra de las vacacionistas, resaltó la presencia policiaca que hay por todo el balneario aminora los riesgos de accidentes o las peleas que en ocasiones se han presentado entre los mismos visitantes.



"Ha habido mucha vigilancia, está bien suave todo, es mejor así para que no haya tanto borracho, a veces se pelean y esas cosas, por eso sí recomiendo a toda la gente que vengan, que visiten la mejor playa del mundo", acentuó.



La principal zona turística de Hermosillo está siendo resguardada por más de 450 elementos de la Policía Municipal, Bomberos, Protección Civil Municipal y Cruz Roja, donde se tienen instalados diferentes puntos de observación y vigilancia sobre la costa de Bahía de Kino.



Cruz Roja está instalada en el área de palapas; en las calles Punta del Este y Mar de Cortés; en la antigua carretera a Punta Chueca; y en Playa Estela.



También está instalado un módulo de Isssteson donde se prestan los servicios de urgencias para en caso de que ocurra algún accidente y está conformado por 21 personas, entre médicos, enfermeras y promotores de salud, y están a cargo del jefe de Medicina Preventiva del Isssteson, José Luis Martínez Durán.