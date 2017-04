Acompañan a Jesús en el camino a la crucifixión

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Movidos por la fe los feligreses se reunieron en las faldas del Cerro de la Campana para acompañar a Jesús en la representación del camino hacia la crucifixión.



Desde las 10:00 horas las personas comenzaron a reunirse en la primera estación donde Pilatos entregó a Jesús a los soldados y se lavó las manos, después comenzó el recorrido por el camino que lleva a la cima del tradicional Cerro.



A diferencia de años anteriores, por primera vez el recorrido de este Viacrucis fue sólo en el Cerro de la Campana, mientras que en la Catedral de Hermosillo se realizó otro para aquellas personas que no podían subir el Cerro.



Las tres caídas, los azotes, el llanto de María y la imagen del rostro de Jesús en el manto de Verónica, fueron observados por los fieles que realizaron el recorrido que terminó casi en la cima.



SE ENFERMA JESÚS



Carlos Andrés Castillo García fue el joven que este año interpretó a Jesucristo y a pesar de estar en tratamiento para combatir el dengue, no fue impedimento para que mostrara su devoción.



A lo largo del recorrido, niños, jóvenes y adultos se detuvieron en cada una de las estaciones que contemplan el calvario que vivió Jesucristo, mientras que miembros de la iglesia Santa Lucía acompañados del arzobispo Ruy Rendón, daban lectura a cada pasaje.



El prelado, quien por primera vez presencia este Viacrucis en la ciudad, manifestó su sorpresa y alegría por la interpretación que los miembros de la comunidad católica hicieron.



"Es digno de alabanza este gesto que han realizado los que participaron, incluyó un tiempo de preparación no sólo física, sino también espiritual, nadie puede representar un Viacrucis verdaderamente si no se prepara interiormente para ello", comentó.



TRADICIÓN DE MÁS DE 30 AÑOS



A pesar de una operación en la cadera y el fémur, Guadalupe Rubio participó como cada año en la procesión de feligreses que acompañaron a Jesús en su Viacrucis en el Cerro de la Campana.



"Mi mamá es de La Matanza y desde niña nos traía, desde que tenía nueve años y hasta ahorita tengo más de 40 y sigo subiendo, también he traído a todos mis hijos a que me acompañen", mencionó.



Acompañada de su hijo menor de 25 años, de nombre Cristo Isabel, a quien puso su nombre en honor al hijo de Dios, aseguró que el esfuerzo y cansancio que cuesta subir el Cerro no es nada comparado con lo que Jesús vivió.



"No es nada, mira lo que Él hizo por nosotros, nada de lo que nosotros hacemos supera eso, la operación no importa, ni el cansancio, seguiremos subiendo", dijo.