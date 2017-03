Espera Jesús cambio en su modo de vida

HERMOSILLO, Sonora(GH)

La esperanza de ya no padecer ataques epilépticos mantiene con mucha fe y ánimo a Jesús Eduardo Quintero Contreras, pues una cirugía le cambiará la vida.



A los 16 años comenzaron los ataques, le dieron tratamiento, pero después regresaron porque el medicamento ya no estaba haciendo efecto, esto porque le disminuyeron la dosis.



En unas semanas el joven de 22 años de edad será operado del lóbulo temporal derecho, con la finalidad de que los ataques epilépticos desaparezcan.



Para poder realizar la cirugía es necesario conseguir donadores de sangre, algo que se ha tornado complicado porque es un proceso muy minucioso y no cualquier persona puede donar.



"Estoy muy contento de que me hayan dado esta noticia de que la epilepsia puede desaparecer con la cirugía, solamente estamos esperando a conseguir más donadores".



"Los doctores me han dicho los riesgos de la cirugía, pero también sé que vale la pena porque los ataques ya desaparecerán", manifestó Jesús Eduardo Quintero.



Actualmente el joven estudia la licenciatura en Administración Pública en la Unison, algo que quiere seguir haciendo y que los ataques epilépticos no trunquen sus sueños.



¡Apóyalo!



Para ofrecer ayuda a Jesús Eduardo Quintero puede comunicarse al teléfono 6628474194.