Una fuga de drenaje origina malos olores

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Olores fétidos recorren las distintas calles de la colonia Olivares debido a una fuga de drenaje que brota de una de las alcantarillas ubicadas en las calles Benjamín Hill y Michoacán.



Vecinos de la colonia reportaron que desde el lunes pasado al parecer la red de drenaje colapsó y ni la tapa de la alcantarilla impidió para que las aguas negras salieran al exterior y provocara gran repulsión entre los colonos.



"No es que yo sea enfadosa, pero no se puede ni comer por la peste esa que sale de la fuga, al principio yo pensé que era adentro de mi casa, pero ayer salí y vi que estaba esa fuga en la esquina, y no me extraña, ya había pasado", comentó María Luisa.



La residente en la colonia desde hace 30 años, dijo que personalmente ella no ha reportado la fuga, pero una vecina supuestamente la reportó, por lo que solo espera que la reparen lo antes posible ya que no aguantan los olores.



Benito Madera, quien vive a dos calles de donde colapsó al red de drenaje, externó que está decepcionado de las autoridades ya que no arreglan las tuberías de la colonia, porque a cada rato sucede la misma situación y ya están cansados.



"Cuando no es fuga de agua, es de drenaje, luego por qué se destrozan las calles, cómo no van a estar las calles feas si son ríos los que pasan a diario por aquí (calle Olivares), esperemos que con esto ahora sí se pongan las pilas", apuntó.