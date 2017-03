Dieta paleo es una buena opción

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Las personas que padecen obesidad, sobrepeso, diabetes, hipertensión o alguna enfermedad cardiaca, pueden bajar de peso sin agravar su salud, con la dieta paleo.



Roberto Holguín Almada, endocrinólogo, comentó que no es una alternativa nueva pero que pocos la conocen o hacen, la cual es rica en fibra y elimina el consumo de carbohidratos.



"En estas dietas se elimina todo el alimento que está manufacturado por la mano del hombre como es el pan, galletas, tostadas y tortillas de varios tipos".



"Normalmente una dietas contiene 40% de carbohidratos, 30% de grasas y 20% de proteína, sin embargo la dieta paleo es al revés, 20% de carbohidratos, 40% de grasas y 20 de proteínas", destacó.



El principal objetivo de este tipo de dieta es cuidar el hígado y ayudarlo a limpiarse.



Holguín Almada explicó que el hígado, al no recibir carbohidratos, utiliza la dieta cetogénica para producir energía y producir una baja de peso muy fuerte.



"Tenemos que tener en claro que la dieta paleo no es un producto milagroso y no funciona si no hay una dieta adecuada a cada persona".



"Esto es para cualquier persona, diabéticos, tiroideos, hipertensos, cardiópatas o que sufren de sobrepeso u obesidad", agregó.



Las personas que quieran cambiar su estilo de vida, comer más sano y bajar de peso de una manera natural y sin poner en riesgo su vida, tienen la opción de la dieta paleo.