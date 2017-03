Alcanza 40°C el termómetro

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Hermosillo registró por primera vez los 40°C en este año, con lo cual casi alcanza el valor máximo récord de marzo, que es de 41.5°C y se registró durante los años 2004 y 2007, informó Gilberto Lagarda Vásquez.



El especialista técnico del área de meteorología de Conagua precisó que para hoy y hasta el fin de semana se prevé que el termómetro no rebase los 39°C.



"Esto es originado porque no tenemos ningún frente frío que este afectando al Estado y al no tener un sistema de baja presión, sube la temperatura".



"Los 40°C se registraron hoy (ayer) en Observatorio Meteorológico de Hermosillo, situado frente de la Central Camionera, en el aeropuerto se alcanzaron los 39°C".



Agregó que hasta el martes de la semana entrante se espera el ingreso de un frente frío que permita días más agradables en la mayor parte del Estado, mientras la capital pudiera volver a registrar valores máximos de 35°C.