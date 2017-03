Están avenidas en mal estado

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Varios años son los que llevan batallando los vecinos de la colonia Benito Juárez, debido al mal estado en que se encuentran varias de sus calles, en especial la calle Eligio Ancona, misma que se encuentra invadida por escombro.



Es justo en la intersección con la calle Juan de la Granja, de la colonia Benito Juárez, donde se ubica la mayor parte del problema, ya que como se pudo observar prácticamente la calle está intransitable por la cantidad de escombro que ahí se deshecha.



Emma Cons, empleada de una tortillería, platicó que desde hace año y medio que trabaja en el lugar, ha visto varias veces que personas ajenas a la colonia llegan con carros llenos de escombro y los echan en el lugar.



"Ya me ha tocado ver cómo la gente llega y tira el escombro ahí, el otro día eran como las 6:00 de la mañana y llegó un señor en un pick up a tirar la basura y el escombro que traía, y le grité y sí se fue, pero hay gente que se enoja, no sabes cómo va a reaccionar", dijo.



Imelda Martínez, vecina en al colonia desde hace 20 años, destacó que varias veces el Ayuntamiento limpia las calles, pero con las lluvias prácticamente queda destrozada y la gente comienza a rellenar con escombro, y eso ocasiona que la calle casi desaparezca.



Son muchos años los que se está batallando, agregó la vecina, y lo que se busca es que de una vez por todas se arregle la calle, ya que no es el único tramo con problemas, sino que abarca alrededor de cuatro calles y las personas no pueden ni caminar por el lugar.