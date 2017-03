Vive abuela angustia por desaparición de su nieta

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Invadida por la tristeza y la desesperación es como se encuentra María Florencia Escareño Moreno, de 58 años de edad, y abuela de una de las cuatro menores que se escaparon durante la tarde del domingo de la Casa Hogar Unacari.



La afectada platicó que fue apenas ayer, a las 07:15 horas, cuando personal de la institución le avisó que uno de sus tres nietos que se encuentran en la casa hogar se había fugado, y era la niña de 9 años de edad.



"Lo primero que hice fue decirle a mi hija que viniéramos, porque quería ver si mis otros nietos estaban bien; yo lo único que quería era verlos, porque nadie me garantizaba que mis niños estuvieran bien y que no se habían ido también, pero no querían dejarme verlos", externó.



María Florencia platicó que desde hace dos años las autoridades le quitaron la custodia temporal a la madre de los menores, su hija Luz Mercedes, de 31 años de edad.



INCERTIDUMBRE



Con lágrimas en los ojos, la señora expresó su preocupación, ya que las autoridades de Unacari le explicaron que no se había activado la Alerta Amber porque podría ponerse en peligro a su nieta.



"Primero vinimos y la que me atendió me dijo que ya estaba puesta la Alerta Amber, pero que no estaba activada por seguridad, y no me quisieron entregar una foto reciente para yo boletinarla, que porque la niña podía caer en manos de otras personas, pero si no se activa eso, ¿cómo se va a saber que está desaparecida?", cuestionó.



Afligida, María Florencia reveló que su mayor miedo es que a la niña le suceda algo malo, ni siquiera sabe la dirección de su casa, ni jamás ha salido sola a la calle.



"Yo les ruego a las personas que la vean o si saben de ella, que me la devuelvan, porque ella no tiene a dónde irse, tal vez con los que se fue sí, pero ella no, no sabe de direcciones ni nada".