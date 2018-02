Señalan que tecolote al que niño mató a su pareja ya encontró el amor de nuevo

(GH)

El tecolote que se había quedado sin pareja ya que unos niños la había matado con un rifle de postas, aparentemente ya encontró nuevamente el amor.Carolina Araiza escribió un mensaje en su cuenta de Facebook en el que dio a conocer la agradable noticia.“¡¡¡¿¿Qué creen??!!!El tecolote del Provincias encontró el amor !!!! Me enviaron esta foto donde hay otro tecolote ya con el!!!! Me pueden confirmar que es posible Evhaa Cm?Que felicidad, por favor CUÍDENLOS!”, dijo la joven quien dirige la fundación Pata de Perro.Araiza informó que buscará corroborar la información con los vecinos de la colonia Providencia para cerciorarse de que sí se verdad.A principios de año se dio a conocer la noticia que indignó a los hermosillenses de que unos menores mataron a un tecolote.Según se dijo, un grupo de menores de la colonia Las Provincias mataron con un rifle de postas a un miembro de una pareja de tecolotes.Al parecer el grupo de niños era de entre ocho y doce años, uno de ellos disparó a la distancia con un rifle de postas mientras los otros menores observaban y reían.Hermosillo es hogar de un ave protegida por la ley y según el último conteo de ejemplares realizado por la Universidad Estatal de Sonora (UES), existen únicamente cerca de 90 individuos de la especie en la ciudad: Se trata del Tecolote Llanero.Esta es una especie de búho que recientemente fue comprometida al ser asesinado un ejemplar, presuntamente por un grupo de niños, con un rifle de postas en la colonia Las Provincias, al Poniente de Hermosillo, en un caso que las autoridades no han logrado resolver.Este tecolote es una especie sujeta a protección especial por la NOM-059-Semarnat-2010, norma que enlista a ciertas especies en cuatro categorías: Probablemente extinta en el medio silvestre, en peligro de extinción, amenazada y sujeta a protección especial.En ese orden de trascendencia, el Tecolote Llanero se encuentra en la última categoría, la cual indica que requiere ser protegida para su conservación dados los criterios de la Norma Oficial Mexicana en cuanto a distribución de la especie en México, estado del hábitat, vulnerabilidad biológica e impacto de la actividad humana sobre ella.“Hay que educar a la población en general sobre la importancia de conservar a una especie escasa de fauna silvestre y que tenemos la fortuna de tener en la ciudad; eso enriquece”, señaló el doctor Alberto Macías Duarte, profesor investigador de la UES.“Es la única especie de búho en el mundo que anida en madriguera, porque los demás búhos lo hacen ya sea en nidos o en huecos y cavidades en árboles”, explicó Macías Duarte.El Tecolote Llanero habita naturalmente en el suelo, donde suelen apropiarse de madrigueras hechas y abandonadas por ardillas terrestres, pero también se ven atraídos por la urbanización y llegan a vivir entre el suelo y la loza de las banquetas o en tuberías.“Por ello, tanto la ciudadanía como las compañías constructoras quienes van a hacer cambio en el uso del suelo en la ciudad -porque al taparles la madriguera, puedes matarlos dejándolos encerrados- también deben estar conscientes de que hay una especie protegida en ella”, concluyó.Hasta el momento, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) no tiene avances en la investigación del caso, donde se han acercado sin éxito al domicilio señalado por vecinos como el de los presuntos responsables; una vez que esto se logre, se procederá a aplicar una sanción administrativa a los padres o tutores de los implicados.Aumentar la población del tecolote llanero en Hermosillo y concientizar a la ciudadanía sobre la importancia de su respeto y cuidado, son los objetivos de la nueva agrupación liderada por Fundación Pata de Perro y la organización internacional de conservación Wildlands Network (WN).Tecolotes Hmo está conformada por especialistas en conservación de especies y personas de la sociedad civil, quienes se unieron después del caso donde se comprometiera a esta especie de ave protegida por la ley, al ser asesinado un individuo con un rifle de postas."Proteger y aumentar las poblaciones de tecolote llanero en Hermosillo es el principal objetivo", sostuvo Juan Carlos Bravo, director del programa México de WN, "esto además de generar conciencia y apreciación por la fauna silvestre, y fomentar el respeto por la vida de todos los animales."Esto último está muy asociado con lo que pasa con las especies de fauna silvestre en Hermosillo, porque si la gente mata perros y gatos, por supuesto que lo harán con una serpiente o un pájaro que no conocen y que imaginan que pueda representar una amenaza aunque sean animales inofensivos", dijo.Será a través del involucramiento de la ciudadanía que la agrupación busque generar un sentido de pertenencia hacia el tecolote llanero, donde las personas serán quienes ayudarán a monitorear a la especie para generar un conteo preciso de su estado de conservación.Para ello, se trabajará con la aplicación "iNaturalist", donde empleando un teléfono inteligente, los voluntarios registrarán los avistamientos de tecolotes en la ciudad, anotando el número de individuos, ubicación, hora y otros datos para generar mapeos. De esta forma es que también se trabajará la protección directa, donde se resguardará a las colonias y hábitats de los tecolotes identificados, donde los voluntarios harán recorridos para revisarlos con periodicidad.