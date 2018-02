Aprueban 80% de solicitudes de topes

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Hasta cuatro solicitudes para instalación de topes recibe al día la dirección de Vialidad y Semáforos de Cidue, de los cuales el 20% se rechaza por no ser viables, informó el titular de la dirección.



David Quijada Ruiz mencionó que en vialidades internas y zonas donde se ubican plazas, parques e iglesias, son los lugares donde más solicitan los vecinos los reductores de velocidad.



"Solicitudes tenemos todos los días, 3 ó 4 diarias, hacemos el estudio si proceden o no, el requerimiento principal es que los vecinos estén de acuerdo en el lugar donde se va a colocar", recalcó.



Además de la aprobación de los vecinos, cuando se solicita un tope deberán ser los mismos solicitantes quienes cubran los gastos de su instalación, pues la prioridad de la dirección es el bacheo y con el material que se utilizaría se cubrirían hasta 80 baches.



En relación a los topes que son colocados por los mismos habitantes sin previa autorización, durante el año pasado se retiraron seis topes, al no ser necesarios o presentar molestias de los residentes del lugar.



"Tenemos varios y hacemos el reporte a la dirección de Conservación de vialidades y ellos se encargan de quitarlos, hemos quitado unos seis, por quejas de vecinos que no están de acuerdo, pues si no están autorizados, se quitan", aseveró.