Piden denunciar a agresor de perro

HERMOSILLO,Sonora(GH)

Organizaciones defensoras de los animales de Hermosillo manifestaron que se debe castigar a la persona que golpeó a un perro con un martillo, según se aprecia en un video que circula en redes sociales, por lo que llamaron a la ciudadanía a denunciar al responsable.



Tanto la Comunidad Animalera Trabajando (COAT), como la Fundación Pata de Perro, puntualizaron que es una acción de maltrato animal que se tiene que denunciar ante la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE).



"La persona (reportante) pidió discreción, pero vamos a estar al pendiente, porque está todo para poder hacer la denuncia y que se aplique castigo; no puede seguir pasando esto", acentuó Sandra Luz Serna Rosas, presidenta de COAT.



Carolina Araiza, representante de Pata de Perro, reiteró que el caso tiene que llevarse ante las autoridades y no sólo quedar como un reporte o publicación en redes sociales.



"Desafortunadamente la gente piensa que con denunciar en redes, ya con eso, pero la verdad es que hay que ir a la Fiscalía; no me ha contactado el afectado, no sé quien sea, ojalá se comunicaran de alguna forma para saber que realmente van a proceder como se debe, con una denuncia", subrayó.



EL ATAQUE



Fue la noche del pasado viernes9 de febrero, cuando una persona ingresó al patio de una vivienda, abrió una reja de protección y golpeó con un martillo a un perro que se encontraba dormido, de acuerdo con la grabación de una cámara de vigilancia.



Sin embargo, la agresión hacia el can se denunció hasta la mañana de ayer a través de Internet (en la página Pajarito News), por la dueña del inmueble, quien precisó que prefería quedar en el anonimato porque había sido amenazada por el agresor.



La reportante comentó que la persona que golpeó al perro aparentemente se molestó porque le ladró y a media noche llegó a su casa para atacar al animal con un martillo.



Manifestó en un escrito que cuenta con una hoja firmada por el resto de los vecinos de la cuadra, donde manifiestan que el perro es indefenso y que entre todos los residentes lo cuidan y alimentan, porque cuida y avisa cuando llega alguien ajeno al sector.



La agresión al can habría ocurrido por la calle Ignacio Hernández, en la colonia Buena Vista, ubicada en la zona Poniente de la ciudad.