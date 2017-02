HERMOSILLO, Sonora(GH)

Milagros es una bebé prematura que nació pesando 730 gramos y recibe todos los cuidados necesarios en el HIES, pero una vez que sea dada de alta su familia se enfrentará a un gran reto.



Y es que a partir del momento en el que la bebé sea dada de alta las responsabilidades de cuidados crecerán.



"Desde un principio me dijeron que Milagros es un caso extremo, su salud es delicada pero nada es imposible, yo sé que mi pequeña va a salir adelante", confió su mamá Yuliana Contreras.



Desde que Milagros llegó todo ha sido nuevo para Yuliana Alejandra y aunque las circunstancias son difíciles, confía en que la pequeña sea lo suficientemente fuerte para ganar peso y poder dejar el hospital.



"Veo más grande cada día a Milagros, estoy muy emocionada porque pasó a terapia intermedia y ahora ya está en crecimiento y desarrollo, eso es un paso muy grande para ella.



PROCESO DIFÍCIL



Con lágrimas en sus ojos dijo que tener a su bebé tanto tiempo hospitalizada ha sido un proceso difícil, pues ver a su hija entubada, querer agarrarla en los brazos y no poder, es doloroso.



Yuliana es mamá canguro lo cual ayuda a la estimulación de la bebé.



Se trata de poner, en este caso a la pequeña Milagros, en el pecho de la mamá, lo cual le ayuda a que se desarrolle más rápido y a crear un vínculo entre mamá-bebé.



"Ahorita solamente estoy con ella una hora pero más adelante serán más horas y está mejor porque así estoy más con ella, le enseño a respirar y ella siente el calor que le doy, siente lo mucho que la quiero y lo feliz que me hace", resaltó.



BEBÉS PREMATUROS



Juan Miguel Ochoa, doctor de Milagros, indicó que la mayoría de los bebés prematuros cursan por enfermedades e infecciones, y ese fue el caso de la bebé, pues padeció de una infección.



"Ahorita está en vigilancia por oftalmología porque el oxígeno en los bebés prematuros causa daños, hay varios grados de daños, pero dentro del daño que tiene ella es con un pronóstico bueno.



"Ya la valoró el oftalmólogo que es especialista en retina, que es lo que normalmente se afecta en los bebés y va a llevar un seguimiento en las siguientes semanas", destacó.



Para todos, tanto médicos y familiares de la bebé que está luchando por su vida, es un milagro todo el progreso que ha tenido en tan poco tiempo, es algo extraordinario como ha superado cada etapa en su desarrollo, lista para cuando sea dada de alta .