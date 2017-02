Asegura "Maloro" cumplir en estrategias de seguridad

HERMOSILLO, Sonora(GH)

"Estamos dando seguimiento al compromiso de fortalecer en el terreno de los hechos, nuestra seguridad", expresó el presidente municipal, Manuel Ignacio "Maloro" Acosta, al entregar 80 nuevas unidades para la Policía Municipal y tomar de protesta de mandos medios de la corporación.El comisario general de Seguridad Pública, Fernando Beltrán Pérez, recibió de forma simbólica las llaves de 50 pick up línea Frontier y 30 motocicletas marca Yamaha, de manos de "Maloro", unidades que fueron adquiridas con recursos federales del programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg)."Nuestro mayor compromiso es la seguridad, seguimos evaluando a los elementos de la Policía para contar con los mejores perfiles y fortalecer la confianza ciudadana; y con el apoyo del Gobierno del Estado, de la Secretaría de Seguridad Pública y de la gobernadora Claudia Pavlovich acabamos de graduar a la totalidad de los elementos municipales en los cursos de primer respondiente", comentó."Elevamos los esfuerzos de capacitación con un diplomado con la Universidad de Sonora y el Instituto Mexicano de Mediación, cuyo objetivo es que los policías municipales se ganen la confianza ciudadana" dijo, "y seguimos cumpliendo con el plan de redignificación policial al entregar uniformes de la más alta calidad y antes de cerrar el año 2016 entregamos un estímulo económico para todos"."Maloro" Acosta manifestó que se continúan fortaleciendo los convenios de colaboración con las universidades y diferentes grupos de vecinos, "estamos en las colonias más vulnerables de Hermosillo para promover la cultura de la legalidad y de la prevención".Mencionó que en noviembre del año pasado se decidió fortalecer la estrategia y no se va a bajar la guardia, porque el tema de la seguridad no es una obra de un día.Se reforzarán los programas de seguridad en las colonias con la incorporación de las 50 nuevas patrullas y 30 motocicletas a la Policía Municipal, informó el presidente municipal.Manuel Ignacio "Maloro" Acosta Gutiérrez puntualizó que hoy en día la corporación cuenta con alrededor de 210 patrullas que se utilizarán en los operativos Hermosillo Seguro, Cuadrante Seguro y Escudo Ciudadano.Detalló que en lo que va de la actual administración municipal se han entregado 137 patrullas y 30 motocicletas para tener mayor presencia policiaca en las colonias y el área rural de Hermosillo."Aquí la importancia no es el hecho de tener más patrullas sino contar con la capacidad para atender las necesidades de la ciudadanía en los comités de participación social", apuntó el alcalde.Para mejorar la seguridad en Hermosillo, Acosta Gutiérrez apuntó que se implementará una nueva estrategia con la presencia de motocicletas en colonias de difícil acceso a las patrullas.