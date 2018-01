Sólo quedan cerca de 90 tecolotes llaneros en Hermosillo

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Hermosillo es hogar de un ave protegida por la ley y según el último conteo de ejemplares realizado en 2012 por la Universidad Estatal de Sonora (UES), existen únicamente cerca de 90 individuos de la especie en la ciudad: Se trata del Tecolote Llanero.



Esta es una especie de búho que recientemente fue comprometida al ser asesinado un ejemplar, presuntamente por un grupo de niños, con un rifle de postas en la colonia Las Provincias, al Poniente de Hermosillo, en un caso que las autoridades no han logrado resolver.



Este tecolote es una especie sujeta a protección especial por la NOM-059-Semarnat-2010, norma que enlista a ciertas especies en cuatro categorías: Probablemente extinta en el medio silvestre, en peligro de extinción, amenazada y sujeta a protección especial.



En ese orden de trascendencia, el Tecolote Llanero se encuentra en la última categoría, la cual indica que requiere ser protegida para su conservación dados los criterios de la Norma Oficial Mexicana en cuanto a distribución de la especie en México, estado del hábitat, vulnerabilidad biológica e impacto de la actividad humana sobre ella.



“Hay que educar a la población en general sobre la importancia de conservar a una especie escasa de fauna silvestre y que tenemos la fortuna de tener en la ciudad; eso enriquece”, señaló el doctor Alberto Macías Duarte, profesor investigador de la UES.



“No sé si estos niños deben ser castigados, pero la ley es muy clara en el actuar”, continuó, “pero como experto, lo que puedo decir es que hay que concientizar para que no vuelva a pasar; la gente debe tener claro que tenemos una especie protegida por la ley viviendo en la ciudad”.



Esta especie de tecolote es de tamaño pequeño, pesa cerca de 150 gramos y es más o menos del tamaño de una lata de refresco, señaló el especialista; esta ave habita desde el Sur de Canadá, a través del Oeste de Estados Unidos y hasta el Norte de México.



Hermosillo es uno de sus puntos de reproducción y hasta aquí acuden ejemplares en la temporada que abarca de abril a julio, donde se emparejan y luego pierden el vínculo al final de ésta; por otra parte, existen poblaciones residentes en Sonora que pueden unirse de manera monógama y coexisten durante todo el año.



“Una vez que terminan de reproducirse no están tan pegados al agujero donde habitan, porque lo hacen en el suelo”, explicó Macías Duarte, “es la única especie de búho en el mundo que anida en madriguera, porque los demás búhos lo hacen ya sea en nidos o en huecos y cavidades en árboles”.



El Tecolote Llanero habita naturalmente en el suelo, donde suelen apropiarse de madrigueras hechas y abandonadas por ardillas terrestres, pero también se ven atraídos por la urbanización y llegan a vivir entre el suelo y la loza de las banquetas o en tuberías.



“Por ello, tanto la ciudadanía como las compañías constructoras quienes van a hacer cambio en el uso del suelo en la ciudad -porque al taparles la madriguera, puedes matarlos dejándolos encerrados- también deben estar conscientes de que hay una especie protegida en ella”, concluyó.



Hasta el momento la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) no tiene avances en la investigación del caso, donde se han acercado sin éxito al domicilio señalado por vecinos como el de los presuntos responsables; una vez que esto se logre, se procederá a aplicar una sanción administrativa a los padres o tutores de los implicados.