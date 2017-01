Comparte su concepto de éxito y felicidad

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Una crítica propositiva al concepto de éxito y felicidad moderno y más, es lo que plasma Jorge Alejandro García Moreno en su libro, “¿Otro Libro de Éxito?”.Este martes a partir de las 19:00 horas en el Centro Delta, frente al periódico EL IMPARCIAL, García Moreno presentará su libro, el primero de su autoría, el cual habla sobre el estilo de vida moderno, en el cual a veces se ha desvirtuado el concepto de éxito y de felicidad.“Hace tiempo, algunos años me dedico a la consultoría en desarrollo humano, tengo varios años que me dedico a dar capacitación en temas relacionados a la actitud, al liderazgo, al compromiso, al desarrollo humano en general y creo que como parte de mi trabajo así como conferencista, como instructor motivador es dejar un legado.“Un legado y fue donde me vino la idea esta del libro que se llama “¿Otro libro de éxito?”, así como si fuera otra vez hablando de lo mismo donde hago una crítica propositiva al concepto de éxito y felicidad moderno.“Partiendo siempre de temas como cuidar las expectativas, entender la imperfección humana, no idealizar a nadie porque nadie es perfecto ni perfecta y sobre todo definir nuestro concepto de éxito y de felicidad”, comentó.Lo que las personas encontrarán dentro de este libro es lo desvirtuado de la vida, donde a veces la gente tiende a irse más por lo material, lo cual no es problema, lo malo es cuando se descuida la parte emocional, dijo García Moreno.“Cuento mucho de las expectativas que a veces tenemos, comparto un poco mi experiencia de haberme quedado ciego, de vivir sin una discapacidad a vivir con la discapacidad visual y tomándolo desde la parte de las expectativas que a veces los seres humanos tenemos, expectativas donde creemos que nunca nos va a tocar vivir determinada situación y a veces nos toca vivirla”.“Hablo mucho también de la perseverancia, de que a veces la gente se enfoca más en el resultado final, que nos fijamos una meta y vemos la meta, pero no siempre vemos el camino que tenemos que seguir y otros temas relacionados como la envidia, la parte de la tolerancia y bien enfocado al desarrollo humano en general”, señaló.El libro “¿Otro Libro de Éxito?” va enfocado para cualquier persona, opinó, pues contiene lectura digerible, es un libro pequeño, muy práctico y lo puede leer tanto una ama de casa, un estudiante de preparatoria o de secundaria, un profesionista, entre otros.Luego de la presentación que será el próximo martes, el libro se comenzará a difundir en las redes sociales y en la página de Internet www.alexgarcia.com.mx para conocer los puntos de venta.“Por lo pronto se va a vender el día de la presentación, es una presentación abierta al público que está organizando Fundación Healy , este martes 17 de enero a las 19:00 horas en el Centro Delta.“Ahí estará la edición a la venta y próximamente avisaremos de los puntos de venta”, indicó.Ahora lo que sigue para Jorge Alejandro García Moreno es simplemente lo que la vida le mande, comentó.“Yo he aprendido ahorita que a veces uno quiere ciertas cosas y a veces llegan y a veces no llegan, entonces parte de lo que yo he vivido y aprendido y plasmo en el libro también es la parte de la adaptación.“Y bueno, seguir yo trabajando, trabajo como consultor en desarrollo humano, dando conferencia, talleres y cursos atendiendo a casos de terapia y de coaching y es lo que sigue para mí, seguir trabajando hasta que Dios y la vida dispongan otra cosa”, agregó.El libro es catalogado por García Moreno en el área de desarrollo humano, a veces llamado libro de autoayuda o superación personal, pero no es un libro fantasioso.“Aquí no decimos, ‘tú lo vas a lograr todo, sin batallar, la vida es fácil’, no es un libro de esos, es un libro que te dice, puedes lograr ciertas cosas pagando el precio y hay cosas que son para nosotros y otras no son para nosotros y hay que descubrir en la vida qué nos toca o qué no nos toca.“Yo lo comparto para las personas que le pueda interesar este tipo de lectura”, manifestó.