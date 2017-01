Plasma en fotografías el dolor de una pérdida familiar

HERMOSILLO,Sonora(GH)

Como parte de la edición 2017 del Festival Alfonso Ortiz Tirado, se llevó a cabo la inauguración de la exposición fotográfica “Umbrío” del autor Jerónimo Palomares Galván.El maestro en Artes Visuales expresó que el significado de la serie de imágenes fue el fallecimiento de su abuelo, Tomás Palomares, quien decidió quitarse la vida, hecho que lo marcó para siempre.“Este trabajo empezó hace aproximadamente tres años, se llama Umbrío, que tiene que ver con salir de la oscuridad a la luz”, explicó, “y tiene que ver directamente con la muerte de mi abuelo, que se quitó la vida”.Señaló que en las fotografías plasmó cómo vivió la familia la primera etapa tras la pérdida, es decir, cómo resultaron afectados emocionalmente ante el hecho, al grado de no volver a la ciudad natal de su antecesor.“Todo este trabajo está hecho en Navojoa, de allá era él y esta primera etapa me llevó a conocer más a mi familia, a hacer las fotografías sobre ellos. Fue muy difícil fotografiarlos, es complicado cuando es familia”, detalló.El ganador del concurso Creadores con Trayectoria, edición 2015-2016, que organiza el Pecda-Fecas y el cual le dio paso a la exposición, añadió que ésta también podría mostrar a un personaje creado por él mismo.“De acuerdo a las historias que me contaban, preferí hacer un personaje en tercera persona”, agregó, “el cual fue muy ‘padre’ porque representaba a mi abuelo, a mi padre y uno de mis primos que se fue de Navojoa a la Ciudad de México”.La exposición fotográfica estará disponible en el Instituto Sonorense de Cultura en lo que resta del mes de enero, en el marco de la edición 2017 del Festival Alfonso Ortiz Tirado.