Viven tranquilos, pero les falta luz en Hacienda del Sol

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Una vida tranquila a pesar de la delincuencia en los barrios aledaños, es la que viven vecinos de la colonia Hacienda del Sol, quienes solicitan mayor iluminación en sus calles.



La mayoría de las vialidades de la comunidad se encuentran en buen estado y el único espacio recreativo de la colonia se mantiene limpio, aunque le faltan botes de basura.



Humberto Hernández, habitante del sector, detalló que por la calle República de Cuba y Juan José Aguirre, se sitúa un terreno baldío el cual algunos aprovechan para arrojar desechos que tras el paso de los días expiden pésimos olores.



“Habían cercado los señores del portón toda esa área y se los quitaron y en lo que es ésta área sí hay buen pavimento pero hay muchos vándalos y en el parque no hay iluminación mas que una lámpara”.



Manuel Herrera, colono del área, reiteró que la falta de alumbrado público en la colonia, incrementa la preocupación de vecinos pues es el único espacio donde acuden a convivir con los más pequeños del hogar.



“Este parque sí está muy oscuro y aquí vivimos muchas familias con niños chiquitos que todos los días quieren salir y donde están los juegos no hay nada de luz”, señaló.



María Cáñez Montoya solicitó que no se descuide la seguridad de la comunidad, pues se encuentra ubicada entre colonias que constantemente registran actos vandálicos.



“La verdad es que en el sentido de la seguridad sí es una colonia tranquila, hay colonias a los lados donde sí hay mucho vago y a cada rato se oyen las patrullas, pero aquí está tranquilo todavía”.



“Lo que sí pediría más iluminación porque nunca se sabe cuando puedan brincar los vagos y eso sí nos tiene con el pendiente, sobre todo en las noches porque está más oscuro”.