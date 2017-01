Reportan constantes fugas en la Ley 57

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Habitantes de la colonia Ley 57 se dicen hartos del registro de fugas de agua potable por la calle General B. Reyes desde hace más de cinco años.



Afectaciones a transeúntes y en las vialidades, es lo que ha originado el flujo del líquido por hasta cuatro vialidades continuas.



Silvia Quintero, comerciante del sector, relató que el crecimiento del arroyo que origina el brote de agua ha ocasionado poca asistencia de clientes en su abarrote.



“No terminan de arreglar una fuga y ya sale otra, toda la vida está este mugrero y en tiempo de calor nos va peor porque se acumula y se pone verde el agua, la gente no puede bajarse porque hay veces que se hace un río muy grande”.



“Aquí todas las calles de esta colonia tienen alguna fuga, la verdad es que ya estamos hartos de tanto tiradero de agua y luego en los recibos nos viene una cuenta muy grande”.



Leticia Fernández, habitante del área, agregó que los reportes sí son atendidos por las autoridades competentes pero se requiere una mayor atención y cambio de tuberías en el lugar para evitar el brote constante de las fugas.



“Pasan los de la junta de agua y ven pero dicen que no les han reportado y no quieren atender, y cuando vienen duran como dos días sin brotar y luego sale otra vez, es que tienen que cambiar la tubería”.