Encuentra la manera de salir adelante

HERMOSILLO, Sonora(GH)

El hacer frente a las dificultades de la vida y continuar adelante es lo que Rigo López Pérez intenta día a día y por ello realiza la venta de bellas plumas adornadas con flores de raso que son creadas por su esposa, Nidia Villarreal Sierra.



Sentado a las afueras del Mercado Municipal, el originario de Sinaloa, contó que hace 20 años sufrió un accidente automovilístico con el cual estuvo diez días en coma y cuatro meses más en cama.



Además de sufrir una embolia y tener que sufrir el dolor originado por la muerte de su acompañante, López Pérez afirmó que no existe nada más motivador que siempre salir adelante y buscar la forma de conseguir el sustento diario.



“Yo era ‘viene viene’ y acabo de dejarlo para venir a vender esto, tengo dos hijos pero ya están grandes, también viví en Estados Unidos pero me vine hace como siete años, vivía en Los Ángeles y me vine porque vive uno muy rápido allá y me rinde más aquí que allá”.



Comentó que cada sábado acude a las afueras del Mercado Municipal para realizar la venta de flores y plumas realizadas con raso a 20 y 25 pesos, con las cuales logra el sustento económico en su hogar.



“Más que nada estoy aquí los sábados porque ando con la andadera porque muchas veces pierdo el equilibrio y ando en camión, vendo las flores y plumas desde las 9 ó 10 de la mañana y hasta las 2 de la tarde más o menos”, comentó el comerciante.