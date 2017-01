Requieren calles del Centro una "manita de gato"

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Entre baches y abultamiento de pavimento transitan a diario automovilistas y unidades del transporte urbano por el Centro de Hermosillo.



Son al menos cuatro vialidades de ese sector de la ciudad las que actualmente se encuentran en mal estado, lo que repercute en el flujo de los medios de transporte.



Gustavo Montijo Quintero, comerciante del área, relató que ya son más de cinco años que tiene laborando por el sector de la calle Matamoros y Colosio y sólo en una ocasión ha observado la rehabilitación de las vialidades.



“Una vez me tocó ver que andaban dizque arreglando pero no duró nada”, comentó, “entendemos que el problema puede estar en que nunca dejan de pasar ni los camiones, ni los carros, pero alguna manera debe haber para que mejoren (las calles) porque se ve muy mal”.



Entre las vialidades más afectadas se encuentra la Plutarco Elías Calles, desde Garmendia hasta Juárez; Matamoros, desde Colosio a Plutarco Elías Calles; Morelia, desde Juárez hasta Garmendia y Doctor Noriega, desde Matamoros hasta Garmendia.



Tanto comerciantes, transeúntes y automovilistas que día a día requieren cruzar el Centro para trasladarse a sus destinos, señalan que se debe brindar especial atención a este sector de Hermosillo.



Vuelven a salir



Alonso Montijo Verdugo, vendedor de prendas de vestir, relató que diariamente transita en su auto por la calle Plutarco Elías Calles, la cual fue rehabilitada hace casi tres meses pero nuevamente se registra la formación de gran cantidad de baches.



“Todos los días paso por aquí para ir a mi trabajo y antes esta calle estaba peor (Elías Calles) me acuerdo que estaba llena de baches y sí la arreglaron pero ya volvieron a salir los baches”.



Señaló que al ser el Centro de Hermosillo uno de los sitios más frecuentados por la ciudadanía, se requiere constante atención a sus vialidades y así evitar afectaciones a los automovilistas y unidades de transporte urbano.



“Creo que podrían ponerle más atención, que vengan y arreglen los baches y las calles boludas porque de tanto relleno que han hecho nada más se va acumulado y quedan mal formadas las calles”.