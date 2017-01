Marchan hoy contra el gasolinazo

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Para hoy se espera que se lleve a cabo una megamarcha en contra de la alza de los combustibles, la cual no solo será en Hermosillo, sino en distintas ciudades del Estado y del País.



Rosa María O'leary, quien está en contra del alza a los combustibles y forma parte de los manifestantes del movimiento "No al gasolinazo", expuso que en Hermosillo las personas podrán ir a las 10:30 horas a dos lugares, uno sobre el bulevar Kino por fuera de un centro comercial y el otro en la plaza Emiliana de Zubeldía.



"Vamos a iniciar la marcha en el bulevar Kino y Morelos, todos los que nos juntemos de ahí nos iremos caminando a la plaza Emiliana de Zubeldía.



"También nos pueden esperar en la misma plaza, de ahí todos partiremos hacia el Palacio de Gobierno en donde haremos un mitin y se hablará de las posturas y porqué hacemos este movimiento", manifestó.



A pesar de la marcha, el movimiento también liberará la caseta de cobro de la salida Norte de Hermosillo a partir de las 09:00 horas.



UNIÓN NACIONAL



Rosa María O'leary agregó que esta marcha en Hermosillo se une a la que se hará a nivel nacional en otras partes del País.



"Invitamos a todas las personas conscientes de Hermosillo, la gente que ama a sus hijos, la que está enfadada de tanta corrupción, que vaya, no puedo decir cuánto sea o cuánta esperamos, la que tenga dignidad, coraje, espero que sea mucha.



"Vayan, no es necesario llevar ningún distintivo", añadió, "sólo que no lleven logotipos partidistas, que los ciudadanos estamos retomando nuestro destino, no importa cada quien tiene preferencia partidistas o religiosas, pero este es un movimiento que nos concierne a todos, que luchamos por lo que queremos, por nuestros hijos".



, añadió.



NOGALES, SONORA (GH).-Utilizar la garita Mariposa ante manifestaciones que podrían registrarse en Nogales, recomendó el Consulado de Estados Unidos en Nogales, Sonora.



El mensaje dirigido a los ciudadanos estadounidenses fue realizado a través de la cuenta de Twitter de la representación diplomática.



Manifestaron que se esperaban grandes demostraciones en el Puerto de Entrada Denis DeConcini los días 14 y 15 de enero, por lo que se recomendaba usar el Puerto de Mariposa.



Ayer se realizó una marcha en protesta por el gasolinazo y los impuestos que inició por la avenida Álvaro Obregón y plaza Luis Donaldo Colosio.



Caminaron al Norte por la Avenida Plutarco Elías Calles y la Plaza de Las Palomas, a unos metros de la garita Denis DeConcini, se congregaron.



Para este domingo a las 11:00 horas se preparaba una manifestación a realizar en la plaza de las Palomas, ubicada en el Centro de la ciudad, donde permanecerían por espacio de dos horas.