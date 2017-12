Se quedan usuarios "tirados": Vigilantes

HERMOSILLO, Sonora(GH)

La problemática con el sistema de transporte urbano en Hermosillo ha empeorado de manera constante, pues la frecuencia de paso de unidades cada vez es más larga y a diario cientos de usuarios se quedan "tirados" en las paradas, afirmó Vigilantes del Transporte.



"Faltan camiones y es la misma problemática de siempre", aseguró Alfonso López, representante, "no han hecho nada, porque no hay ningún plan a corto plazo; en las horas pico hay muchos usuarios ‘tirados’ y las paradas están llenas porque los camiones no se paran, porque ya no cabe la gente".



Actualmente existe un déficit de casi 60 camiones y actualmente circulan no más de 310, sostuvo López, y aunque en meses pasados el problema se focalizaba en líneas como la 4 y la 10, este ahora es un problema generalizado en todas las rutas.



"Hay omisión por parte de todos ahorita", aseveró el líder de la agrupación, "la hay por parte del Consejo de Transporte al no hacer nada, al darles una tarifa cara, al no estar dando siquiera un comunicado de que se cumplan los planes operativos.



"Hay omisión de la Dirección de Transporte porque no está obligando a los concesionarios a traer la cantidad de camiones que deben; y los concesionarios nadando de muertito, porque hay menos camiones, a ellos les cuesta menos y les sale más barato".



EL IMPARCIAL buscó la versión de la Delegación de Transporte, y hasta el cierre de la edición, no se obtuvo respuesta alguna.