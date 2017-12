Aseguran que no aguantan basurero

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Limpiar seguido un terreno en la calle República de El Salvador, en la colonia Álvaro Obregón, no garantiza a los vecinos que este dure en buenas condiciones, pues aseguraron que están desesperados por el basurero.



El problema se localiza entre las calles Jesús Siqueiros y Juan José Aguirre, donde los residentes se han dado a la tarea de limpiar, pero a los días basura aparece en el terreno.



Joel Pacheco, habitante afectado, mencionó que hace unas semanas el terreno se dejó sin rastro de basura y hoy ya tiene suciedad esparcida por todo el lugar.



"Nunca lo van a ver limpio, hace dos semanas lo dejamos limpio y a los días la gente ya vino a echarle cochinero y no se vale, no les importa que esté así, a unas calles está otro terreno que también lo limpiaron y le volvieron a echar cochinero, aquí no dura nada limpio", comentó.



El terreno se ha convertido en un martirio para los vecinos, quienes informaron, que si no limpian, las plagas de animales se meten a sus hogares poniéndolos en peligro constante.



"Tenemos que andar limpiando porque se hace un animalero y se mete a las casas, hay veces que echan perros muertos y toda la apeste nos la tragamos nosotros.



"Unas ratas asquerosas salen de ahí, ciempiés, unas arañas bien feas y hasta matavenados, a cada rato andamos fumigando porque no aguantamos", señaló Silvia Alonso, residente cercana al lugar.



Los colonos perjudicados solicitaron a los dueños el cercado del terreno, el cual se ha vuelto muy problemático para ellos con el paso de los años.