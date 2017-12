Se repone Elisa de fuerte golpiza

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Elisa volvía del trabajo. En una plaza cercana a la casa donde le brindaron posada en Monterrey, fue atacada por una pareja que le echó una cobija encima y la pateó hasta el cansancio, para luego arrebatarle lo poco que cargaba consigo, después de vender empanadas.



Elisa Ruiz es una mujer de 33 años, originaria de Tijuana, quien luego de ese terrible incidente, quedó gravemente herida de una de sus piernas y llegó a Hermosillo para tratarse en el Hospital General del Estado (HGE).



A unos días de haber sido dada de alta, Elisa ha tenido que dormir afuera del lugar, en la banqueta. Duerme junto a Martina, una amiga que hizo allí mismo y ambas se apretujan sobre un cartón; Elisa sólo tiene una pequeña cobija y un chaleco para protegerse del frío.



"Cuando me pasó esto, un señor en Monterrey como pudo me ayudó y me dio para el transporte para llegar al hospital", narró Elisa, "me brindaron los servicios de urgencia, pero el yeso que me pusieron no estaba bien, porque me venía perforando el tobillo.



"Entonces me vine a Hermosillo, porque me dijeron que aquí me iban a atender bien y sí, llegué derechito a urgencias; me atendieron rápido y me quitaron el yeso, porque venía totalmente pegado a la pierna", explicó.



Ahora Elisa camina con dificultad, aún así se va desde el Hospital General hasta el Centro a pie, para intentar buscar un trabajo; lo ha encontrado, afirma, pues en el lugar hay bastante oferta y hay quienes le han dicho que la necesitan, pero que no pueden recibirla con su pierna así.



"Batallo para caminar, se me acalambra la pierna derecha, la traigo hinchada hasta abajo y se me entume, tengo que sobarme para volver a caminar", detalló Elisa, "lo que pido es el aparato para mi pierna, es una bota ortopédica, cuesta como 3 mil pesos.



"Es que no puedo pisar recto y me dijeron que esa bota trae un cuadrito que ejercita los nervios y va calentando; ya que tenga esa bota, también tengo que ir a terapias, apenas así podré volver a trabajar… yo quisiera quedarme ya en Hermosillo a vivir, esa es mi meta", aseguró.



Elisa no tiene familia, es por eso que solamente cuenta con las amigas que ha hecho en el Hospital, pero viven con las mismas necesidades que ella, así que no tiene apoyo en absoluto; ella está dispuesta a empezar su vida desde cero, sólo necesita una oportunidad.