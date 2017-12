Solicitan señalización eficiente

HERMOSILLO,Sonora(GH)

Residentes de la calle Campeche, cercanos al cruce con la avenida Gustavo Muñoz, en la colonia Olivares, expresaron sentirse inseguros ante la falta de señalización eficiente.



De acuerdo con el testimonio de personas de la tercera edad, quienes nacieron y crecieron en dicho sector, durante el último año han incrementado de forma considerable los accidentes de tránsito en este crucero, debido a que no se ven las señales de alto.



"A cada rato ocurren muchos choques, no hemos visto que atropellen a alguien, pero sí han estado a punto de hacerlo. Los encontronazos que hemos visto han sido muy feos, en algunos casos no les pasó nada a los conductores, pero los carros quedaron desechos", describió María Teresa Real.



La señora indicó que su mayor temor es ser embestida por algún automovilista al momento de cruzar la calle, pues asegura que es demasiado alta la velocidad con la que circulan por la zona.



"Me da mucho miedo porque los carros pasan volando, no esperan a que pase la gente. Cuando vengo del otro lado (de la acera) me espero varios minutos, aunque a veces dure mucho, pero prefiero quedarme parada en el Sol a cruzarme y que me vaya a pasar algo", acentuó.



Ubertina Rodríguez, otra de las vecinas, expuso que sus hijos ya no la dejan caminar sola por estas vías, ya que pudiera ser víctima de un atropellamiento; es por ello que hace un llamado para mejorar la señalización.



"Ojalá que pongan buenas señales de tránsito, que los altos se vean bien, porque así como están no se alcanzan a ver. Deben prestar más atención en eso para evitar los choques", añadió.



Las señoras reiteraron que los letreros viales ya no son rojos con letras visibles, pues el Sol y el tiempo que tienen instalados propició para que se destiñeran y quedaran casi de color plata.