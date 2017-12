Es refugio de "cholos" vivienda abandonada

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Vecinos de la colonia Las Pilas se quejaron de una casa en estado de abandono ubicada en la calle Mina, entre Calachada y Del Sapo, la cual ha fungido por un par de años como refugio de "cholos".



Trinidad Valenzuela, vecina de la colonia, comentó que a pesar de que el inmueble se encuentra solo, este no ha sido convertido en basurero, pero sí funge como punto de reunión de personas a quienes les temen.



"Esa casa tiene años abandonada y desde entonces hemos batallado tanto por eso, casi no tiene basura, pero lo que nos tiene hartos son los vaguitos que se meten ahí en las noches a drogarse o nomás a hacer daño, y sí nos da mucho miedo porque estos chavalos no se andan con cosas", advirtió.



Aunque algunas veces han reportado la vivienda a las autoridades correspondientes, los vecinos no han obtenido una respuesta favorable, por lo que aseguraron que la mejor solución es que sea derrumbada o sellada.



"Hemos hecho reporte tras reporte y nada, las patrullas dan vueltas pero pues los cholos se salen cuando las ven y cuando llegan los oficiales ya se volaron, y creo que unos vecinos fueron al Ayuntamiento pero tampoco hubo alguna solución", señaló Jesús Armando Torres, colono afectado.



Los vecinos de la colonia Las Pilas esperan que los dueños del inmueble sellen o demuelan el sitio que les ha hecho pasar grandes sustos en estos años.