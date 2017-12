Muestra su amor por la Navidad

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Un pesebre aún luce vacío a la espera de su dueño, a su alrededor lucen cientos de figurillas de animales, plantas y personas que conforman el bello Nacimiento, realizado por Alma Garza, una ama de casa a la que le encanta la Navidad.



Desde hace 45 años Alma empezó con la laboriosa colocación de su Nacimiento: Primero fue algo pequeño, pero con el paso de los años fue aumentando su tamaño, distinguiéndose de los demás.



Más de 700 luces navideñas dan luz al portal que tardó dos semanas en ser terminado y que de a poco fue convirtiéndose en una tradición dentro de la familia.



"Tengo 45 años poniendo el Nacimiento y hacer esto es parte de mi vida, desde que me casé lo he puesto, desde siempre, de toda la vida; es mucha emoción ponerlo y es una tradición en mi familia.



"Conforme pasaron los años lo fui haciendo cada vez más grande, y ahora pues tengo esto; representa algo muy bonito, lo máximo, es una tradición tremenda, hay veces que me siento a verlo y me digo ‘¿yo lo hice?’ Es muy laborioso, pero al final el resultado es muy bonito", aseguró Alma Garza.



El Nacimiento mide más de cuatro metros y ya las figuras son incontables; la madre de familia, con el paso del tiempo, se ha dedicado a realizar algunos arbolitos pequeños, plantitas y casitas para su obra, de la cual se siente muy orgullosa.



"Las casitas de los pueblitos yo las hice, los arbolitos también y están hechas de cartón y picadientes; ahora no tenía muchas ganas de ponerlo pero dijeron mis hijas que lo tenía que poner y me salió muy bien, entre más tiempo invierto, mejor queda", aseguró Alma.



La pequeña representación del Portal de Belén es conocida entre los vecinos de la colonia Unión de Colonos, y es visitada todos los años pues representa algo muy especial para quienes aman la Navidad como doña Alma Garza.



¡APRÉCIELO!



Si desea conocer el Nacimiento puede comunicarse con la señora Alma a los números 6621610026 o al 6624162770.