No para de correr agua en La Matanza

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Desde hace dos meses una fuga de agua potable brotó en el cruce de la calle Nicaragua y Calle Mina, en la colonia La Matanza, donde vecinos afirmaron que cientos de litros de líquido se han tirado.



Según testimonio de los colonos, hasta el momento no se han presentado trabajadores a reparar la fuga, teniendo como consecuencia el deterioro de las calles por donde el agua ha corrido.



Sandra Luz López, vecina afectada, aseguró que el problema se debe al deterioro del sistema de tuberías de la zona, pues hace apenas unos meses otra fuga fue reparada por los habitantes de la comunidad.



"Día y noche está tirando agua y no sabemos qué hacer, la hemos reportado tanto que ya no sé qué va a pasar; hace rato también hubo una fuga que esa sí duró como un año y los vecinos la tuvieron que arreglar porque era mucho lo que se estaba tirando, no sirve el sistema de tuberías pues", señaló.



Durante el tiempo que ha estado la fuga de agua, esta ha recorrido un tramo de la calle Nicaragua para desfogar en la Mina, la cual se encuentra dañada por el paso del líquido.



"Es una lástima que se esté desperdiciando tanta agua de esa manera y aparte se está haciendo giras la calle por lo mismo, porque el agua no deja de correr y con el remoje y el paso de los carros se levantó el asfalto", comentó Gloria Padilla, residente.



Los habitantes de la colonia esperan que Agua de Hermosillo acuda pronto a arreglar la fuga de agua, la cual, afirmaron, ha sido causante de brotes de moscos en esta parte de la colonia La Matanza.