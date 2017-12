Exigen drenaje en su comunidad

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Habitantes de Estación Zamora se manifestaron ayer a temprana hora en la entrada del poblado para exigir el servicio de drenaje en la comunidad, el cual aseguran que llevan años pidiéndolo y que hasta la fecha no han obtenido una respuesta.



En un acto de desesperación, los lugareños cerraron la entrada a Zamora y exigieron que la autoridad los escuchara, pues son muy graves las consecuencias que ha provocado la falta de drenaje en sus viviendas.



Carolina Rodríguez, habitante de Zamora, aseguró que uno de los problemas a causa de la falta de drenaje es que las calles del poblado se encuentran en pésimo estado, pues al no tener dónde desfogar el agua, esta se deja correr por las vialidades de la localidad.



"La problemática que tenemos ahorita es el drenaje, es lo que hemos estado batallando desde hace rato; las calles están hechas un asco, hay unas que de plano no puedes ni pasar, se hacen unos charcos de agua muy feas; el agua sucia la echan a la calle porque no hay dónde más hacerlo", aseveró.



Una de las consecuencias más frecuentes es que los pobladores se enferman del estómago por las aguas negras e incluso les brota urticaria en la piel.



"Miren las condiciones en las que estamos, que vean las letrinas que tenemos en los baños, estamos en peligro de contraer una infección; cada rato nos enfermamos", aseguró Hilario Romero, habitante de Estación Zamora.



El asunto para los pobladores de la localidad se vuelve más complicado, pues afirmaron que es imposible poder realizar nuevas fosas en los terrenos debido a que la tierra no está en condiciones adecuadas, aseguró Irma Camargo, residente.



Los lugareños esperan que pronto la autoridad acuda a su llamado, pues de no obtener una respuesta rápida seguirán manifestándose hasta que el problema quede resuelto.



Abren diálogo



El director de asuntos políticos de la Secretaría del Ayuntamiento atendió a los manifestantes de Estación Zamora para ver sus inquietudes, según se informó a través deun comunicado.



"Se dialogó con los vecinos de Zamora que se manifestaban pidiendo la introducción del servicio de drenaje, se les atendió y se estableció una mesa de diálogo y trabajo con las autoridades competentes, en este caso Agua de Hermosillo, para acompañar a los vecinos en esta gestión", cita el documento.