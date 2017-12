Esperan la ayuda de "Santa"

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Carecer de elementos básicos como despensa, ropa y cobijas en esta temporada es más difícil; las fechas de celebración para unos se convierten en una constante desesperación para otros, pues no tienen lo suficiente para pasar los días.



El frío se vuelve más intenso bajo una casa de lámina y pedacería para María Cruz Guzmán, quien vive con sus dos nietos Jesús Ramiro y Enrique Sebastián Isaac Guzmán, en la calle Mina final, en la colonia Las Pilas.



María Cruz se encuentra enferma de diabetes y aún así sigue luchando para sacar adelante a sus amados nietos, de quien está a cargo desde hace años, pero lo poco que gana no alcanza para mucho y desea poder pasar bien estas fechas.



"Le hago la lucha de vender cacahuates, duros, lo que pueda para sacar a mis niños adelante; hay veces que me las veo negras, por ejemplo debo la luz, me llega mucha y es mucho el adeudo", subrayó.