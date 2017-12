Sostiene dura lucha contra el cáncer

HERMOSILLO,Sonora(GH)

Un repentino diagnóstico de cáncer llevó a Ricardo Alonso a permanecer en el área de cuidados intensivos del Hospital General del Estado (HGE); afuera, Elsa Olivia espera que su hermano mejore mientras ella busca cómo cubrir los gastos que la atención médica genera.



Fue hace 18 días cuando Ricardo Alonso Domínguez Montoya, de 52 años de edad, llegó al nosocomio en busca de auxilio. Después de realizarle varias tomografías, los doctores le dieron la noticia: "Es cáncer en el estómago".



"Mi hermano no tuvo una familia en sí, sólo tiene una hija de 20 años que está embarazada y a mi mamá, quien ya tiene 73 años y está malita del corazón y de diabetes.



"Necesitamos apoyo porque es muy pesado, no sabemos qué vamos a hacer porque no tenemos mucho para apoyarlo, él se sostenía solo, trabajaba por su cuenta y no tiene seguro; además es el que veía por mi mamá, nosotros ahorita estamos con ella con lo poco que podemos", relató Elsa Olivia Domínguez Montoya.



Una cantidad que oscila entre los mil pesos diarios, puntualizó, es lo que tienen que reunir para adquirir suplemento alimenticio, pañales para adulto y medicamentos.



"Apenas lo operaron el lunes pasado del estómago, el doctor nos dijo que tenía cáncer y que estaba muy avanzado; le hicieron varios estudios, ahí le salió que estaba encapsulado, pero con la operación se le expandió rápido y se le brincó para el esófago", narró.



La hermana de Ricardo Alonso explicó que no cuentan con el dinero suficiente para cubrir los requerimientos de su hermano, pues como pudieron lograron reunir 9 mil pesos para una engrapadora quirúrgica.



"Nos acabalamos como pudimos, pero ahorita están saliendo más estudios, le acaban de hacer un electrocardiograma que costó mil pesos, además no sabemos qué viene más adelante porque le van a dar quimioterapias", acentuó preocupada.



Mientras la cuenta por la hospitalización se incrementa cada día, la familia Domínguez Montoya busca un poco de recurso económico para conseguir medicamentos, pañales y suplemento alimenticio, por lo que piden el apoyo de la comunidad hermosillense.



"Están pidiendo Ensure, se lo dan por una sonda; también pañales grandes sin resorte, esos se los ponen extendidos en la cama y las medicinas varían, ahorita ya compramos tres frascos de paracetamol en solución que costaron 300 pesos cada uno", añadió.



¡APÓYELOS!



Para apoyar a la familia de Ricardo Alonso con algún producto de los que requiere, puede comunicarse al teléfono celular 6621605107.Elsa Olivia Domínguez Montoya solicita apoyo para su hermano Ricardo Alonso.