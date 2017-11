Fallas en alumbrado acarrea delincuencia

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Alrededor de 24 lámparas dejaron de funcionar en bulevar San Pedro y San Pablo, en la colonia Paseo Real, donde vecinos reportaron que a causa de eso han sido víctimas de robos y asaltos.



Desde hace más de un año los habitantes han lidiado con fallas en el alumbrado público y aseguran que a pesar de haber reportado muchas veces el problema, no han obtenido una respuesta favorable.



"Los focos se apagan y vuelven a prender, tienen una iluminación muy opaca y hay algunos focos que no prenden, este problema ya tiene más de un año, los vecinos lo han reportado pero hasta la fecha no se ha hecho nada", comentó José Duarte, trabajador de la zona.



Los colonos, al anochecer procuran no salir, a menos que sea necesario, pues afirmaron que la oscuridad en la que está el bulevar ha facilitado los asaltos a los vecinos y a los comercios cercanos.



"Es una boca de lobo nomás oscurece, hasta miedo da pasar porque se la llevan pasando ‘mariguanos’ que ya han asaltado a la gente y a un comercio en la esquina, a cada rato les roban, está muy peligroso aquí", señaló Andrés Sosa, habitante de la colonia Paseo Real.



Los vecinos y trabajadores de la colonia Paseo Real solicitan la reparación de las 24 lámparas, e insistieron que es de urgencia que el bulevar vuelva a tener luz para evitar los robos y asaltos a los inquilinos de la zona.