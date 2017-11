Batallan adultos mayores con el tráfico de la ciudad

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Las personas de la tercera edad viven un verdadero viacrucis cuando acuden a clínicas ubicadas en lugares donde hay mucho tráfico.El adulto mayor es común que cruce por calles muy transitadas al acudir a clínicas para recibir algún tratamiento, como es el caso de la unidad 32 del Seguro Social.Y el cruzar una vialidad como es la avenida Pino Suárez, se convierte en algo crucial para sus vidas debido a que no les ceden el paso por el constante flujo de carros que provienen de calles como Manuel Z. Cubillas, Cucurpe y Vildósola."Un día estábamos ahí justo en el hotel Kino y estuvimos como 15 minutos porque no podíamos cruzar un señor y yo; se bajó un taxista, se puso en media calle y le hizo la parada a los carros, solamente así pudimos cruzar", comentó una mujer de 73 años que estaba en el camellón de Rosales y Pino Suárez.Lo mismo pasa para los usuarios de la tercera edad que son afiliados al Isssteson, ya que algunos de ellos tienen que pasar por el bulevar Rodríguez, la avenida Juárez o Aguascalientes.Araceli, una mujer que trabaja en una farmacia, comentó que es testigo de cómo se arriesgan las personas de la tercera edad al cruzar estas vialidades, y que incluso ha habido ocasiones en que debe advertir a los automovilistas que hay peatones."Es que el bulevar Rodríguez tiene curva, y los carros vienen bien recio y los ancianos están cruzando, y he tenido que salir para avisarles que le bajen a la velocidad", explicó.En el Hospital General parece que encontraron una solución para los peatones con la construcción del puente; aunque no es usado por todos, para los adultos mayores representa un cruce seguro."Se me hacía muy alto, pero ya encontré la subida y no está pesado, haz de cuenta que me agita más una escalera para estar subiendo que subir la rampa así", explicó Edwiges Arvallo.La mujer, que provenía del Hospital General, detalló que el diseño de la rampa con el que fue hecho el puente le permite cruzar sin problemas, en especial a quienes se apoyan en silla de ruedas.