Preocupa fuga de drenaje en Real del Carmen

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Alrededor de diez días tiene una fuga de aguas negras en la calle Manzanares, entre De Baleares y De Legazpi, en Real del Carmen, donde vecinos aseguraron ya no soportar el fétido olor.



Desde que el agua sucia brotó en la calle Manzanares, afirmaron los colonos, reportaron el problema pero no obtuvieron respuesta por parte de la autoridad.



"Estamos soportando la peste a drenaje, no tenemos idea qué va a pasar porque ya hemos hecho el reporte pero no han venido; ya perdimos el montón de folios que nos dan y mientras, aquí estamos tragando todo el mal olor", aseguró Alberto Aragón, vecino afectado.



Karina Escobosa, habitante de la colonia, comentó que hace al menos cuatro días llegaron trabajadores a escarbar en el pavimento, pero que no se realizó ninguna obra de reparación.



"Abrieron ahí en donde está el brote de la fuga, pero nomás eso hicieron porque luego se fueron y dejaron todo, es una peste horrible que hasta ganas de vomitar dan", afirmó.



Los colonos en Real del Carmen solicitaron a Agua de Hermosillo la reparación de la fuga de aguas negras, ya que temen el brote de alguna enfermedad.