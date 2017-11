Tienen dos cobijas para toda la familia

HERMOSILLO, Sonora(GH)

A orillas de las vías del tren, en la ampliación El Ranchito, vive junto a su familia Teresa de Jesús López Juárez, una joven madre de 22 años que ha pasado por duras pruebas; entre ellas, su frágil casa no es lo suficientemente cálida y protectora para la temporada invernal.



Quizá sea el helado hierro de las vías que hace sentir más duro el invierno, pues su casa está hecha de lona y cartón, y dos cobijas no son suficientes para brindar calor ni a ella ni a sus dos pequeñas hijas.



"Mi casa es de cartón, hule y lámina, es muy helada en tiempo de frío porque ni el Sol le pega; yo sólo tengo dos cobijas pero con esa tapó a las niñas porque están chiquitas.



"Mi esposo y yo nos tapamos con una sábana porque las cobijas son para las niñas y nosotros pasamos mucho frío; luego con el aire que hizo el otra vez casi se nos levantaba el techo de la casa", aseguró Teresa de Jesús.



Desde hace 3 años, Teresa y su familia viven en la ampliación El Ranchito, donde han pasado muchas necesidades pero aún así, al mal tiempo le ven buena cara.



"Nosotros antes vivíamos en una casa de cartón en la San Luis, y nos la pidieron y vinimos a hacer una casa aquí atrás hace 3 años. Es muy feo vivir en estas condiciones, no por nosotros, sino por las niñas que sufren más, es muy dura esta situación", reveló.



Aunque el frío llega a ser calador en la ciudad, Teresa sólo espera que el invierno no sea tan duro como en anteriores ocasiones, pues no quiere que sus pequeñas niñas sufran los estragos de las heladas.