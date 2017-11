Acusan a "vagos" de ensuciar canal

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Vecinos de la colonia Francisco Villa se quejaron por la suciedad que abunda en el canal del bulevar Lázaro Cárdenas y 12 de Octubre y solicitaron a las autoridades su limpieza.



José Manuel Cota, habitante afectado, comentó que la basura es tirada por los "vagos" de la colonia, a quienes no les importa afectar a los vecinos con la constante contaminación del canal.



"Son los ‘mariguanos’ que lo tienen así porque los muy vivos se roban los botes de basura, vienen y los vacían aquí y después los venden, así lo hacen, luego el problema es para los que vivimos a espaldas del canal porque andamos soportando la peste y el animalero", afirmó.



En el canal del Lázaro Cárdenas no sólo se deposita basura, dijeron, también animales muertos y escombro; además funciona como el refugio de aquellos que sólo hacen daño en el sector.



"Hay veces que sale una peste de la basura y es cuando echan animales muertos, es un cochinero; también vienen y tiran mucho escombro y por más que uno les dice que no hagan daño, a estas personas les vale", comentó Rodolfo Rosas, vecino de la colonia Francisco Villa.



Los residentes afectados solicitaron al Ayuntamiento de Hermosillo la limpieza y el cercado del canal, pues reiteraron que sólo ha servido para aumentar la contaminación de la zona.



YA EMPEZARON TRABAJOS, SEÑALA AYUNTAMIENTO



Un 20% de avance lleva la limpieza de los 84 canales que hay en la ciudad después de la temporada de lluvias, informó el director de Servicios Públicos.



Luis Fernando Pérez Pumarino detalló que los trabajos iniciaron la primera semana de octubre, pues en ocasiones los canales se encuentran húmedos y es necesario esperar.



“Los canales se limpian de manera profunda dos veces al año, antes y después de la temporada de lluvias, cuando termina la temporada de lluvia en ocasiones está muy húmedo, así que iniciamos la primera semana de octubre y llevamos un 20%”, dijo.



En Hermosillo hay un total de 84 canales, con una extensión total de 105 kilómetros, y cada uno se tarda alrededor de una semana en limpiarse a profundidad, aseguró el funcionario público.



En el caso del canal de Lázaro Cárdenas, al ser uno de los más grandes y el que más basura acumula, es necesario utilizar maquinaria pesada, por lo que los trabajos de limpieza aún no se realizan en su totalidad.