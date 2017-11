Expresan a madre de familia consuelo por muerte de niña

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Conmoción causó entre los hermosillenses el fallecimiento de una niña de 2 años de edad en un accidente a las afueras de su domicilio, ubicado al Norponiente de la ciudad.



En redes sociales expresaron su sentir por el accidente en el que perdió la vida la pequeña la mañana de ayer, deseando pronta resignación a sus familiares y pidiendo para que la madre de familia encuentre el consuelo.



"Dios le dé consuelo a esa madre por tan espantosa tragedia, Dios no la abandonará amén. Su angelito goza de la presencia de Dios", le expresaron.



Alrededor de las 09:50 horas de ayer en la calle Imala, la madre de familia, de 22 años de edad, estaba a bordo de un pick up Chevrolet, blanco, modelo 1998, y realizó una maniobra en retroceso atropellando a la pequeña que estaba atrás del automóvil.



Personal de Cruz Roja llegó al lugar para brindarle los primeros auxilios a la menor, pero al no superar las lesiones que sufrió, la niña falleció en el lugar.



Vecinos se mostraron incrédulos ante lo que estaba pasando, según externaron, ya que coincidieron que minutos antes del accidente había visto a la joven madre y a su pequeña.



"No lo podemos creer, es muy triste lo que pasó, si la muchacha es muy buena madre, no se merecía que pasara esto ... no puedo ni imaginar lo que está sintiendo en estos momentos la mamá, fue un accidente", expresó una vecina consternada por la tragedia.