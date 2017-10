Diario de una lucha contra el cáncer: Janeth Romero Ortiz

(GH)

Maravilloso día el de hoy para mí: Se termina una etapa de tratamiento tan dolorosa, tanto física como emocionalmente.



Hace cinco meses, el 12 de diciembre, tuve un diagnóstico en mis manos devastador. Recuerdo exactamente cómo fui llamando a mi esposo, mis hermanas, amigas y después, explicárselo a las personas que más les iba a doler, como a mis padres e hijos.



De ahí se derivaron una serie de estudios y todos arrojaban malas noticias; intentaba levantarme y me tumbaban, había riesgo de una metástasis en hígado.



Recuerdo que entre todas las llamadas que recibí, una de mis grandes amigas me llevó un pastor a casa y aún siento esa sensación que me recorrió todo mi cuerpo: La presencia del Espíritu Santo. Se lo pedí a Dios: Quiero sentirte, quiero tenerte fe... y así fue.



De ahí la luz, donde los exámenes decían que el tumor sólo estaba en mi seno y seguía la operación; en todo este proceso he estado muy bien acompañada por un ejército: De mi mano izquierda, al lado de mi corazón, Dios, que día a día me da la fortaleza para seguir.



De mi mano derecha, mi esposo, que siempre me tuvo una gran paciencia; mis hijos que aún con el temor de perderme me esperaban después de cada quimio para acompañarme; mis padres, que sufriendo por verme un poco deteriorada seguían con una sonrisa y todos sus cuidados.



Tuve al mejor batallón para darle la pelea a está enfermedad y hoy sólo les puedo agradecer.



¡Gracias! Porque llegaste y me enseñaste tanto de mí que yo no sabía. Recuerdo cómo tres días después de saber que invadías mi cuerpo te llevaste parte de él, dejando un vacío y una gran cicatriz que ¡cómo dolió!



Después, al día catorce de mi primera quimio, te llevaste mi cabello. Sé muy bien que eres un coleccionador de melenas y lo acepto; creo que fue lo más duro de este proceso, pero no me importaba, me consolaba pensando que ese era el precio por no tenerte en mi cuerpo. Creo que fueron las únicas batallas que me ganaste.



Hubo días tan cansados que no pude levantarme de mi cama, días en que me metía a bañar para poder llorar... pero esto ya pasó, ya sólo me quedan vacunas sin secuelas para que jamás vuelvas.



El día de hoy, cáncer, te puedo decir “gracias” por todo lo que me enseñaste, pero ya no tienes espacio en mi vida: Te llevaste a una mujer muy vanidosa y me dejaste a la mujer que quiero ser hasta el día de mi partida, la que quiere aprovechar y agradecer cada día que sigue.



Lo siento, cáncer, por que el día de hoy mi ejército y yo te vencimos y con muchas lágrimas en mis ojos te escribo, más no de dolor sino de felicidad y alegría.



Les comparto que hoy tengo la dicha de decir ¡que estoy sana! que el cáncer ya no está en mí y que tengo mucho por delante. Que no me venció y que la batalla fue muy dura, pero el amor hacia todos ustedes me dio la fuerza para hacerlo. Yo quiero una larga vida con los que amo, por lo tanto ¡adiós cáncer, no vuelvas jamás!

Muchas gracias a todas las personas que formaron parte de mi ejército, gracias por tanta oración.



*Escrito el último día de su quimioterapia.