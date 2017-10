Inician paseos nocturnos en el trolebús

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Recorridos nocturnos en trolebús donde se platicarán mitos y leyendas de la ciudad, serán parte del programa "Lo que la gente cuenta", a partir de este fin de semana y hasta mediados de noviembre.



Como parte de los festejos previos al Día de Muertos, por segundo año consecutivo los paseos del trolebús tendrán una temática de terror, donde "El Tirahuesos" y "Arlequín" serán los encargados de contar las historias de miedo de Hermosillo.



Los recorridos tendrán un costo de 48 pesos para el público general, una duración de una hora y media y cada día se realizarán tres turnos a partir de las 18:00 horas, detalló Alejandra Botiller, encargada del trolebús.



"Vamos a iniciar recorridos temáticos este fin de semana y estarán hasta mediados de noviembre, todos los fines, viernes, sábado y domingo", detalló.



Aunque los boletos para este fin de semana ya están agotados, los interesados podrán acudir al módulo de Info México en el camellón del bulevar Hidalgo para adquirir boletos de los próximos recorridos.



El tour de "Lo que la gente cuenta" iniciará en la Plaza Zaragoza, recorrerá la calle No Reelección, pasando por La Casa de Los Duendes, la Antigua Penitenciaría, María Auxiliadora, la Cruz Gálvez y una parada con recorrido por el Panteón Yáñez.



Alejandra Botiller comentó que aunque los recorridos son para todo el público, se recomienda que no acudan niños pequeños si no es bajo la supervisión y responsabilidad de un adulto.