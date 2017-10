Buscan forzar uso de puente peatonal

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Para obligar a que estudiantes de la Universidad de Sonora y usuarios del Hospital General utilicen el puente peatonal, Seguridad Pública Municipal analiza la posibilidad de colocar una malla ciclónica en el camellón, afirmó el comisario.



Jorge Suilo Orozco detalló que debido a que en este punto muchos usuarios prefieren cruzar por debajo del puente, se podría colocar la malla y posteriormente en otros puentes peatonales.



"Es un área sumamente transitada aunque no es de mucha velocidad, estamos analizando poner malla ciclónica para orillar a los usuarios a que se suban a los puentes peatonales", afirmó.



El comisario comentó que la propuesta se la realizó al presidente municipal, quien dio la instrucción de colocar la malla en el camellón debajo del puente peatonal y actualmente se está viendo el presupuesto con Cidue.



"Yo le comentaba al presidente hace unas semanas, el dio la instrucción de que se pusiera ahí una primera guía de malla, no debiera ser necesario porque el puente ya está y la gente debería usarlo", dijo.



Usuarios de acuerdo



Estudiantes y visitantes del Hospital General afirmaron que la colocación de una malla es una buena opción para obligar a que las personas suban el puente y así evitar accidentes.



Kevin Montaño, estudiante de Derecho, aseveró que como ciudadanos pedimos que se mejore la infraestructura y seguridad, pero al tenerla no se utiliza, por lo que es una buena medida para que se obligue usar el puente.



La señora Rosa Amelia Monge afirmó que con esta medida se evitarían accidentes, pues a diario transitan cientos de personas que se exponen a ser atropelladas.



En un ejercicio de observación quienes no utilizaron el puente se negaron a ser entrevistados, mencionaron algunas de las excusas para no utilizar el puente como que es demasiado largo, que hace mucho calor y que se pierde mucho tiempo.