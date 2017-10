Investiga la SEC presunto desvío en jardín de niños

HERMOSILLO, Sonora(GH)

La Secretaría de Educación y Cultura (SEC) realizará una investigación por el presunto desvío de 26 mil pesos que hizo la directora del preescolar Zix Quisil, quien por lo pronto seguirá en el puesto, señaló María Alejandra Bustamante Córdova.



Ayer a las 08:00 horas alrededor de 70 padres de familia del jardín de niños tomaron las instalaciones del plantel para exigir claridad en el manejo de los recursos que habían obtenido de diversas actividad y que tenía bajo su resguardo la directora en una caja fuerte.



Bustamante Córdova, directora de Educación Elemental de la SEC, indicó que la jefa del sector y la supervisora escolar sostuvieron una reunión con los padres y docentes del preescolar para analizar la situación.



Durante la reunión, la directora del kínder ubicado en la colonia Los Jardines señaló que había tomado el dinero para atender una emergencia, pero pensaba devolverlo y que incluso ya había regresado 11 mil 600 pesos.



"Voy a asumir las consecuencias tanto con las maestras como con las autoridades. Me da vergüenza estar aquí y quiero aclarar que ni las maestras ni la mesa directiva tuvieron que ver en esta situación, solamente la culpa es mía", indicó.



Una de las madres de familia, quien decidió omitir su nombre, comentó que a inicios de semana se había esparcido el rumor de la ausencia del dinero debido a que se había culpado a una de las maestras sobre el presunto desvío.



Sin embargo, la madre de familia comentó que algunas otras mamás y papás se habían dado cuenta hasta la mañana de ayer, cuando por medio de redes sociales se solicitó estar presentes en una reunión urgente.



"Sí nos da mucho coraje que actúe de esa manera, no soy la única inconforme de que la directora permanezca en el kínder. Queremos que nos entreguen el dinero, porque nosotros no lo entregamos en partes", comentó.



Los padres de familia, por poco más de una hora, estuvieron en las canchas pidiendo a las autoridades estudiantiles que se lleve a cabo un proceso jurídico y que se destituya inmediatamente a la directora, la cual inició labores el presente año escolar.



Se informó en la reunión que los recursos iban a ser destinados para la adquisición de camisetas para los alumnos, para una mallasombra y para artículos de la cooperativa.