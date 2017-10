Tiene fuga de agua más de una semana

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Vecinos de la colonia Nuevo Hermosillo se encuentran molestos por el derrame de cientos de litros de agua de una fuga ubicada en el bulevar Capomo, entre Paloma Pithayera y Puma.



Al menos una semana tiene el brote de agua potable que recorre un tramo del bulevar y que tan sólo está generando el deterioro del pavimento y alimentando al zacate.



"Es mucha el agua que se está tirando, está brotando mucho; lo único que ocasiona esa fuga es que se carcoma el pavimento, y que esté alimentando al zacate, nomás para eso sirven los brotes", aseguró Marisela Andrade, vecina de la colonia Nuevo Hermosillo. Rosalba García, habitante del bulevar Capomo, afirmó que el agua está ocasionando brotes de mosquitos y que hasta la fecha no se han acercado a reparar la fuga proveniente del camellón de la vialidad.



"Pasan los del agua y no hacen nada, no sabemos si alguien ya la reportó, yo creo que no porque no han hecho nada. En vez de llegar los trabajadores a ver cuál es el problema y cómo lo pueden resolver no lo hacen, les da igual, ya hasta zancudos están saliendo", afirmó la afectada.



Las vecinas de la colonia Nuevo Hermosillo solicitaron a Aguah la reparación de la fuga del vital líquido que ya está generando problemas en el bulevar.