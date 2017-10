Atienden emergencias

HERMOSILLO,Sonora(GH)

El análisis de las estadísticas de los servicios que presta Cruz Roja Hermosillo arrojó que son los pacientes que no requieren una ambulancia o no tienen una emergencia, los que realizan el mayor número de solicitudes, explicó Guadalupe Ayala Noriega.



El coordinador de Socorros en la delegación local acentuó que, a pesar de la lucha por concientizar a la ciudadanía a no pedir una ambulancia si no se requiere, los hermosillenses siguen haciendo falsos llamados.



"La estadística marca que este tipo de pacientes son los más elevados, la gente nos echa mentiras", subrayó, "al momento de llegar al servicio resulta que no es una urgencia, cuando al otro extremo de la ciudad nos están ocupando por un atropellamiento, herido de bala, etcétera".



Puntualizó que este es el principal motivo por el que en ocasiones tardan en llegar a un lugar donde se solicitó una ambulancia, aún cuando Cruz Roja Hermosillo cuenta con un total de 24 unidades, cuatro de ellas actualizadas ayer.



"Por años se ha luchado contra este problema por medio de spots, a través de los medios de comunicación, y la verdad es muy difícil hacer que tomen conciencia. Desconozco si la autoridad dejó de poner las sanciones ante los falsos llamados, pero de ser así, ojalá se vuelvan a implementar", aseveró.



En cuanto a las unidades con las que cuenta la institución, Juan Carlos Mazón Salazar, presidente del consejo directivo local, manifestó que son cuatro las ambulancias que se acaban de adquirir para sustituir las que estaban obsoletas.



Agregó que de las 24 unidades, en la ciudad se activan cinco por cada turno, además de las cinco motocicletas de respuesta rápida, con las que se presta un servicio de 7:00 a 19:00 horas.