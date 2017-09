Buscan atención rápida y barata

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Evitar pasar varias horas en una sala de espera y el problema de no encontrar disponible el medicamento que se requiere, son los principales motivos por los que ciudadanos prefieren acudir a un médico particular de bajo costo.



Rosalva Chávez, habitante de Hermosillo, puntualizó que cada vez que tiene algún padecimiento no grave asiste con un doctor particular, cuya consulta tiene un costo de 40 pesos.



"Yo sí tengo servicios médicos, pero los hospitales siempre están llenos, tardan demasiado e incluso tienes que irte desde muy temprano para agarrar una ficha o bien, el turno que te corresponde", acentuó.



Debido al exceso de pacientes, manifestó, el número de doctores disponibles nunca es suficiente para brindar atención de calidad, por lo que es más factible acercarse a un establecimiento que a una institución pública.



"En un hospital no toman el tiempo que deben tener con cada enfermo, por eso yo prefiero atenderme en particular. Además de que es un poco más rápido, los medicamentos no salen tan caros", señaló.



Chávez destacó que a veces el servicio médico no cubre el costo del medicamento que se necesita o de manera constante los encargados de las farmacias les dicen a los derechohabientes que no hay y que tendrán que comprarlos.



"Y luego te preguntas por qué, porque al ser una institución sí deberían tenerlo", mencionó, "entonces yo mejor voy al particular, me he ahorrado tanto dinero como tiempo, y jamás he tenido problemas, siempre me alivio bien".



La hermosillense añadió que aunque es recomendable acudir con un médico de bajo costo, se debe tomar en cuenta la enfermedad que se tenga, pues a veces sí es necesario ir con un especialista.



"Venir a atenderse por fuera de un hospital puede ser delicado, porque también hay ocasiones en las que se necesita un especialista. Yo creo que dependiendo de la enfermedad se deberá escoger el lugar en donde consultar", agregó.



Alergias y gripe



En cuanto a las enfermedades por las que los ciudadanos acuden a consultorios particulares, el médico general Ramón Martínez precisó que es la gripe el padecimiento con mayor registro.



"La mayoría de los pacientes vienen porque traen algún resfriado o una gripe, que aunque no son frecuentes en Hermosillo durante la temporada, este año sí incrementó la incidencia debido a que llovió bastante", explicó.



Con la polinización, detalló, se producen grandes cantidades de alergénicos que a la vez propicia este tipo de enfermedades virales, que si no son atendidas por un médico, aunque parezcan algo simple, podrían presentar complicaciones.



"Por las lluvias y las hierbas hay mucho polen en el ambiente que provoca alergias. Aunque la gente viene aquí ya con resfriado, son alrededor de 25 pacientes los que se atienden al día", comentó Martínez.



El experto apuntó que el automedicarse podría ser causa de complicaciones bronquiales, como bronconeumonía y bronquitis, las cuales ponen en riesgo el estado de salud del enfermo.



"La gente pudiera pensar que por el costo tan bajo de la consulta no es un buen servicio, pero realmente en nuestros consultorios tenemos muy buen equipamiento y cada vez nos preparamos más para brindar la mejor atención médica posible", agregó Ramón Martínez.