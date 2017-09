Consiguen justicia para "Max"

HERMOSILLO, Sonora(GH)

"Fue un sábado", narró Sandra Ochoa, "ya era tarde y estábamos a punto de acostarnos y, de repente, vimos que Max entró asustado, pero nunca pensamos lo que había pasado: Traía una herida que no supimos por qué se ocasionó, hasta que supimos que había sido con un machete".



Al ver la enorme herida que "Max", un perro vecino de un año de edad, tenía en el cráneo, las redes sociales fueron la respuesta: De inmediato tomó una fotografía y la compartió en la página de Facebook de la asociación de protección animal Pata de Perro.



Las muestras de solidaridad llegaron al instante y "Max" fue trasladado esa misma noche a una clínica veterinaria; a pesar de que la cuenta de gastos iba en constante aumento, las personas preocupadas por su estado de salud no dejaron de aportar.



Dos meses y medio después, Max está sano y recuperado, mientras que la persona que lo atacó, está detenida.



POR AMOR A LOS ANIMALES



Sandra y su madre, la señora María de la Luz Balcazar, no sólo cuidan de "Max", sino que han desarrollado, casi sin pensarlo y a como se han dado las circunstancias, una especie de comedor para perros que se acercan con ellas cada día.



En su patio frontal, fresco y con sombra, los perritos van y vienen a tomar agua o comer algún bocado de croquetas o la comida casera que puedan ofrecerles; María de la Luz se las arregla como puede, pero ninguno se queda sin probar alimento.



"Lo hacemos por amor a los animales, esto se nos ha inculcado como familia; además, ver a Max sufrir, verlo desangrado, nos dolió mucho", dijo Sandra.



VICTORIA



Para las organizaciones y personas que promueven los derechos de los animales, "Max" representa una victoria en la búsqueda de justicia en los casos de maltrato animal, pues el pasado domingo 10 de septiembre se detuvo a la persona que lo agredió.



La denuncia que levantó, afirmó Sandra, no fue sólo para hacerle justicia a "Max", sino para salvaguardar la integridad de las personas, pues Luis N. "Nando", el detenido, ya tenía un historial violento en la zona.