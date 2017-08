Están por todas partes

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Las fugas de agua potable y drenaje es uno de los mayores problemas para los habitantes de los diferentes sectores de la ciudad debido a la frecuencia y abundancia de líquido derramado durante horas.



Específicamente no hay colonias en donde haya más fugas de agua potable y drenaje, debido a que la presión fluye de manera pareja por la ciudad, tampoco hay un conteo de litros de agua perdidos, informó Gilberto Carrillo Rojas, gerente de Distribución y Redes de Agua de Hermosillo.



"La regulación de la presión es pareja, no tenemos lugar donde se pueda decir que hay más fugas porque tienen más presión, promedio de agua derramada no tenemos porque es muy variable, porque la fuga es temporal y el tiempo de atención es rápido", aseguró.



Otro de los mayores problemas son las fugas de alcantarillado, dijo Miguel Ángel Santana Corrales, gerente de Saneamiento y Alcantarillado de Agua de Hermosillo, quien menciona que las fugas de aguas negras son un poco más tardadas en atender pues dependen de la gravedad en que se encuentran.



"En nuestro caso es una situación muy compleja, porque cada uno es diferente, unas pueden llevar unas horas o un día y otras hasta semanas en la reparación; depende si a veces tenemos que cambiar toda la descarga que tiene el problema, toda la calle o cuando se requieren excavaciones mayores", afirmó.



Durante el primer semestre de 2017 fueron atendidos 6 mil reportes de fugas de aguas negras a comparación de los primeros seis meses del 2016, en donde se atendieron 5 mil 661 reportes; los reportes de fugas de agua potable tuvieron un total de 12 mil de enero a junio de 2017, 400 fugas menos a comparación del año pasado.



Son alrededor de 26 cuadrillas las que se encargan de resolver las fugas de agua en la ciudad, mismas que no se dan abasto debido al incremento de brotes durante en verano.



LLEVA MÁS DE UN MES



Por el bulevar Vildósola se encuentra una fuga de aguas negras con más de un mes de haber brotado en un canal de la colonia Villa de Seris, aseguró Horacio Amavizca Villarreal, usuario del Agua de Hermosillo



"Ya tiene un mes la fuga de aguas negras, en cualquier rato va a brotar el dengue y está corriendo el agua y le hablé ya a Agua de Hermosillo y dijeron que lo iban a meter como urgente pero hasta la fecha no han venido y es que es una peste la verdad", comentó.



El mayor problema para los usuarios de Agua de Hermosillo es el tiempo que se demora en llegar una brigada de trabajadores a atender las fugas de agua potable y de alcantarillado en la ciudad, ya que son en promedio 80 al día de agua potable y 45 de aguas negras.



"Atienden las fugas rápido, ellos tienen mucho trabajo, hace dos semanas o tres había una fuga de agua muy grande y de volada la arreglaron y no han vuelto a surgir y es que a veces la gente no da los reportes y también ellos tienen mucho trabajo, donde quiera hay fugas", aseguró Arturo López, beneficiario del servicio de agua potable y de drenaje.



ESTÁN A LA ESPERA



La señora Fidelia Ortega, vecina de la calle Villa Juárez, en la colonia Jacinto López, comentó que llevan alrededor de una semana con una fuga de aguas negras y aseguró haberla reportado para su reparación.



"Ya tenemos una semana, ya la hemos reportado varias veces y hasta el momento no la han atendido, necesitamos que nos hagan caso para que vengan a arreglar porque no aguantamos la peste", manifestó.



"No sale agua en mi casa", afirmó Alejandra Guzmán, vecina de la colonia Jacinto López, quien asegura estar sin agua desde el pasado miércoles.



"Estamos batallando desde el miércoles y no han atendido la fuga, no hay agua en mi casa, sólo sale en la llave de afuera porque se está yendo todo por la fuga, ese es el problema, esperemos que pronto sea arreglada" aseguró.